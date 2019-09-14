شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة نيوكاسل اليوم.. انتهاء أزمة صلاح وماني بشكل غير متوقع (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

داعب النجم المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، زميله السنغالي ساديو ماني بنشر فيديو كوميدي لطفلين استبدلت وجوههما بوجوه اللاعبين وهما يتعانقان بينما يسير في الخلفية رجل استبدل وجهه بوجه مدرب الريدز يورجن كلوب.

ووضع «صلاح» الفيديو على حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، في إشارة إلى ما أثير عن غضب «ماني» من المصري عقب تجاهل الثاني التمرير للسنغالي في لعبة أثناء مباراة الفريق الأخيرة أمام بيرنلي.

وعلق «صلاح» على الفيديو بالإشارة إلى «ماني» ووجهين تعبيريين ضاحكين، فيما أعاد «ماني» نشر الفيديو على حسابه بـ«إنستجرام».