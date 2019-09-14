مواعيد مباريات اليوم السبت 14 - 9 - 2019 والقنوات الناقلة.. يوم الكبار

السبت 14 سبتمبر 2019 تقام اليوم السبت 14 - 9 - 2019، العديد من المباريات الهامة فى مختلف ملاعب العالم، أبرزها مباريات الدوريات الأوروبية، ومباريات دور الذهاب من دور الـ 16 لدورى أبطال أفريقيا، حيث سيظهر كل كبار العالم اليوم وذلك فى أولى الجولات عقب انتهاء فترة التوقف الدولية.

مواعيد مباريات الدورى الإنجليزى والقنوات الناقلة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد 1:30 على قناة beIN SPORT HD 2 مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتى 4:00 على قناة beIN SPORT HD 2 توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس 4:00 على قناة beIN SPORT HD 1 وولفرهامبتون ضد تشيلسى 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3 برايتون ضد بيرنلى 4:00 على قناة beIN SPORT HD 8 شيفيلد يونايتد ضد ساوثهامبتون على قناة beIN SPORT HD 7 نورويتش سيتى ضد مانشستر سيتى 6:30 على قناة beIN SPORT HD 2 صراع ليفربول ومانشستر سيتي مستمر في الدوري الإنجليزي صراع ليفربول ومانشستر سيتي مستمر في الدوري الإنجليزي مواعيد مباريات الدورى الإسبانى والقنوات الناقلة ريال مدريد ضد ليفانتى 1:00 على قناة beIN SPORT HD 3 ليجانيس ضد فياريال 4:00 على قناة beIN SPORT HD 3 ريال سوسيداد ضد أتلتيكو مدريد 6:30 على قناة beIN SPORT HD 3 برشلونة ضد فالنسيا 9:00 على قناة beIN SPORT HD 3 ميسي يغيب عن برشلونة ضد فالنسيا اليوم ميسي يغيب عن برشلونة ضد فالنسيا اليوم مواعيد مباريات الدورى الإيطالى والقنوات الناقلة فيورنتينا ضد يوفنتوس 3:00 على قناة beIN SPORT HD 4 نابولى ضد سامبدوريا 6:00 على قناة beIN SPORT HD 4 انتر ميلان ضد أودينيزى 8:45 على قناة beIN SPORT HD 4 مواعيد مباريات الدورى الألمانى والقنوات الناقلة بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن 3:30 على قناة beIN SPORT HD 5 كولن ضد بوروسيا مونشنجلادباخ 3:30 ماينز ضد هيرتا برلين 3:30 أوجسبورج ضد اينتراخت فرانكفورت 3:30 يونيون برلين ضد فيردر بريمن 3:30 Advertisements لايبزيج ضد بايرن ميونخ 6:30 على قناة beIN SPORT HD 5 مواعيد مباريات الدورى الفرنسى والقنوات الناقلة باريس سان جيرمان ضد ستراسبورج 5:30 على قناة beIN SPORT HD 6 مونبيلييه ضد نيس 8:00 على قناة beIN SPORT HD 6 ستاد بريست ضد رين 8:00 بوردو ضد ميتز 8:00 ديجون ضد نيم أولمبيك 8:00 مواعيد مباريات الدورى البرتغالى فيتوريا جيماريش ضد ديسبورتيفو أفيس (كهربا) 10:30 نيمار يعود إلى باريس سان جيرمان اليوم نيمار يعود إلى باريس سان جيرمان اليوم مواعيد مباريات البطولة العربية والقنوات الناقلة النصر العمانى ضد الجزيرة الإماراتى 2:15 على قناة أبو ظبى الرياضية مواعيد مباريات الدورى السعودى والقنوات الناقلة الهلال ضد الفيحاء 5:40 على قناة KSA SPORT أبها ضد الرائد 5:50 على قناة KSA SPORT الأهلى ضد الوحدة 7:35 على قناة KSA SPORT مواعيد مباريات كأس السوبر الإماراتى والقنوات الناقلة الشارقة ضد شباب الأهلى دبى 6:30 على قناة أبو ظبى الرياضية مواعيد مباريات دورى أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة كانو سبورت ضد الأهلى 6:00 على قناة ON SPORT جينراسيون ضد الزمالك 8:00 على قناة ON SPORT مواعيد مباريات الكونفدرالية الأفريقية والقنوات الناقلة بيراميدز ضد شباب بلوزداد 8:00 على قناة ON SPORT

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