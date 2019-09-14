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شكرا لقرائتكم صورة جماعية لأبطال الجودو قبل التكريم في مؤتمر الشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
ونشر لاعبو منتخب الجودو صور خلال تواجدهم فى مركز المنارة بالقاهرة الجديدة وتم التعليق عليها " من تكريم فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي تكريم أبطالنا في دورة الالعاب الافريقيه".
ويظهر فى الصور لاعبو منتخب الجودو يتقدمهم كلا من رمضان درويش وعبد الرحمن محمد و على حازم و على عيد و كاريمان كامل وغيرهم من الأبطال بالإضافة إلى مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد
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