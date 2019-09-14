شكرا لقرائتكم صورة جماعية لأبطال الجودو قبل التكريم في مؤتمر الشباب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يستعد لاعبو منتخب الجودو للتكريم الذى تقيمه رئاسة الجمهورية لأبطال دورة الالعاب الإفريقية التى أقيمت بالمغرب مؤخرا على هامش مؤتمر الشباب.

ونشر لاعبو منتخب الجودو صور خلال تواجدهم فى مركز المنارة بالقاهرة الجديدة وتم التعليق عليها " من تكريم فخامه الرئيس عبدالفتاح السيسي تكريم أبطالنا في دورة الالعاب الافريقيه".

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ويظهر فى الصور لاعبو منتخب الجودو يتقدمهم كلا من رمضان درويش وعبد الرحمن محمد و على حازم و على عيد و كاريمان كامل وغيرهم من الأبطال بالإضافة إلى مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد

وكان الجودو حقق 8 ميداليات بدورة الألعاب الأفريقية مقسمة إلى 4 ذهبيات و 4 برونزيات.