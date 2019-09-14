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الأهلي ضد كانو سبورت .. جماهير من غينيا تؤازر الأحمر...

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جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة عبر موقع تويتر لمشجعين من غينيا يحملون علم الفريق الأحمر قبل مواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

 

وعلقت صفحة الأهلي: صباح الخير.

 

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ويخوض فريق الأهلي في السادسة من مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة مواجهة من نوعية "السهل المُمتنع" عندما يحل ضيفاً على فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى سيخوضها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق فوز من أجل الاطمئنان قبل لقاء العودة الذي سيُقام بمصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري.

 

وتُعد مباراة اليوم الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الذى تولّى المسئولية مؤخراً خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.

 

 

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