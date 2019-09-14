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شكرا لقرائتكم الأهلي ضد كانو سبورت .. جماهير من غينيا تؤازر الأحمر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة عبر موقع تويتر لمشجعين من غينيا يحملون علم الفريق الأحمر قبل مواجهة كانو سبورت في ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.
وعلقت صفحة الأهلي: صباح الخير.
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