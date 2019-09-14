شكرا لقرائتكم 15 ألف جنيه مكافأة لتحفيز لاعبات المنتخب الوطنى للكرة بمشوار تحديد المراكز... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
فيما تم صرف مبلغ بقيمة 10 آلاف جنيه بعد الفوز على بلغاريا فى ثانى لقاءات تحديد المركز بعدما قرر صرف مبلغ 5000 آلاف جنيه عقب الفوز على تايلاند فى أول لقاءات تحديد المراكز .
وكان منتخب مصر قد خاض أولى لقاءات تحديد المراكز على صالة إستاد القاهرة أول أمس وحقق الفوز على تايلاند بنتيجة 3/ 2 بعدما خاض لقاءات الدور الأول و الـ 16 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية قبل أن يهزم بلغاريا أمس 3/1 فى تحديد المراكز من التاسع إلى ال 12.
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