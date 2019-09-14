بعد 13 عامًا.. فى ذهاب دور الـ32 الإفريقي.. 5 معلومات عن مباراة الأهلي وكانو سبورت والقنوات الناقلة.. والخطيب يطالب بالعرض المنتظر

الموجز

يلتقى فريق النادي الأهلي، فى السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، مع فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية على ملعب الأخير، فى ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلي مواجهة من نوعية "السهل المُمتنع" عندما يحل ضيفاً على فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى سيخوضها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق فوز من أجل الاطمئنان قبل لقاء العودة.

زيارة الأهلي لغينيا الإستوائية أتت لأول مرة بعد 13 عامًا من الزيارة الأولى التي أتت في 2006 أمام ريناسمينتو ضمن دور الـ16 الذي كان مؤهلًا لدوري المجموعات في هذا التوقيت.

المبارة الأولى للسويسري

وتُعد مباراة اليوم الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الذى تولّى المسئولية مؤخراً خلفاً للأورجويانى مارتن لاسارتى الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.

القنوات الناقله للمباراة

وتنقل قناة "إون سورت" مباراة الاهلي وكانو سبورت مع تغطية مباشرة وحيّة من غينيا بجانب أستوديو تحليلي قبل المباراة وبعدها.

السويسرى فايلر تحدث مع لاعبيه على مدار الأيام الماضية أكثر من مرة حول مباراة اليوم، كما عقد أكثر من محاضرة معهم للحديث بشأن المباراة وكذلك من أجل "تحفيظ" كل لاعب مهامه خاصة وإنها المباراة الأولى لفايلر مع اللاعبين ومازال المدرب الجديد يستكشف لاعبي الفريق من خلال الجلسات المتتالية معهم بجانب جمع معلومات عنهم من خلال إحصائيات وأرقام حصل عليها من أفراد بالجهاز الفني بجانب أرقام عن مشاركات كل لاعب وإصاباته ولياقته وغيرها من التفاصيل.

التشكيل المتوقع

ولا يميل المدرب السويسري الجديد للأهلي لإجراء تغييرات واسعة في تشكيل الفريق خلال لقاء اليوم.

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واستقر فايلر على الدفع بنفس التشكيلة التى خاضت معظم مباريات الأهلي المهمة الأخيرة، حيث سيلعب بمحمد الشناوى فى حراسة المرمى وأمامه أيمن أشرف وياسر إبراهيم، وفى الوسط عمرو السولية وحمدى فتحى وفى اليمين محمد هانى وفى اليسار على معلول، والمثلث الهجومى صالح جمعة (وليد سليمان) وحسين الشحات ورمضان صبحى فيما سيقود وليد أزارو هجوم الفريق.

ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات عن هذه المباراة:

1_ مباراة اليوم الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الذى تولّى المسئولية مؤخراً خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.

2_يخوض الاهلي مباراة اليوم والصفوف مُكتملة بعد شفاء عدد كبير من لاعبيه المُصابين باستثناء رامي ربيعة حيث عاد للأحمر حارسه الدولي شريف إكرامي بعد غياب قرابة الثلاثة أشهر بسبب جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة.

3_لا يميل المدرب السويسري الجديد للأهلي إلى إجراء تغييرات واسعة في تشكيل الفريق خلال لقاء اليوم حيث إستقر فايلر على الدفع بنفس التشكيلة التى خاضت معظم مباريات الاهلي الهامة الأخيرة حيث سيلعب بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه أيمن أشرف وياسر إبراهيم وفي الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي اليمين محمد هاني وفي اليسار على معلول وفي المثلث الهجومي صالح جمعة (وليد سليمان) وحسين الشحات ورمضان صبحي فيما سيوقد وليد أزارو هجوم الفريق.

4_مباراة العودة ستقام بين بطلي مصر وغينيا الإستوائية أحد ايام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري بمصر.

5_تقام مباراة الاهلي وكانو سبورت في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الأستوائية.

رسالة الخطيب

واطمأن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على بعثة الفريق المتواجدة حاليا في غينيا الاستوائية لمواجهة كانو سبورت في دوري أبطال إفريقيا، مؤكدا ثقته الكاملة في اللاعبين والجهاز الفني الجديد بقيادة السويسري رينيه فايلر.

وأكد الخطيب ثقته الكاملة في الجهاز الفني واللاعبين لتقديم العرض المنتظر وتحقيق نتيجة إيجابية تساعد الفريق في مباراة العودة بمصر وتصعد بالأهلي إلى دور المجموعات ومواصلة التقدم بخطوات ثابتة في مشوار البطولة لحصد لقب دوري أبطال إفريقيا وإسعاد جماهير الأهلي.