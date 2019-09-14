“الآن استقبال” تردد القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد مجانا...

يستقبل ملعب أنفيلد مباراة ليفربول ونيو كاسل يونايتد اليوم السبت 14-9-2019 ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الغنجليزي الممتاز لكرة القدم، والكثير من عشاق كرة القدم في كل مكان تريد معرفة القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونابيتد اليوم مجانا، وهذا ما سنتعرف عليه أسفل التقرير حيث نرصد لكم تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لماتش محمد صلاح ضد نيو كاسل يونايتد اليوم مجانا في الدوري الإنجليزي.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم مجانا، وينطلق ماتش ليفربول ونيو كاسل يونايتد اليوم السبت الموافق 14-9-2019 في تمام الساعة الثانية والنصف بعد الظهر بتوقيت المملكة العربية السعودية وفي تمام الساعة الواحدة والنصف ظهراً بتوقيت مصر وفلسطين، وفي تمام الساعة الثالثة والنصف عصراً بتوقيت الإمارات.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد

ويدخل ليفربول الإنجليزي فريق النجم المصري محمد صلاح اللقاء متواجداً في المركز الاول من ترتيب الدوي الإنجليزي الممتاز برصيد 12 نقطة، فيما سيدخل نيو كاسل اللقاء متواجداً في المركز الرابع عشر من ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد أربعة نقاط، ويوجد فرق كبير بين ليفربول ونيو كاسل يونايتد في النقاط.

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وإليكم الآن تردد جميع القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم مجانا في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

قناة Polsat Sport / التردد، 11158 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Canale 5 Italia / التردد، 11917 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة RTS 1 Serbia / التردد، 11554 افقي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Eutelsat W2.

قناة Sky Sport 1 Deutschland / التردد، 12031 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة BT Sport 2 HD / التردد، 12515 أفقي / معدل الترميز، 22000 / القمر، Astra 2A 2B 2D.

قناة TVP Sport HD / التردد، 10834 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird.

قناة Ziggo Sport Select HD / التردد، 12129 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Astra 3A.

قناة Club RTL / التردد، 12722 أفقي / معدل الترميز، 23500 / القمر، Astra 1B 1H 2C.

قناة IRIB Varzesh / التردد، 11881 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، ARABSAT.

قناة Rai 1 / التردد، 11766 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hot Bird 1-6.

قناة TVi Portugal / التردد، 12322 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat 1a.

قناة Eleven Sports 1 HD Portugal / التردد، 12398 أفقي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Hispasat.

قناة Rah-e-Farda / التردد، 11293 عمودي / معدل الترميز، 27500 / القمر، Afghansat 1.

قناة FOX SPORTS Eredivisie 4 / التردد، 11739 أفقي / معدل الترميز، 29900 / القمر، Astra 3A.

قناة TRT SPOR HD / التردد، 11054 عمودي / معدل الترميز، 30000 / القمر، Turksat 1C.

وبخلاف القنوات المفتوحة الناقلة لماتش محمد صلاح ليفربول ونيوكاسل اليوم مجانا عبر الأقمار الصناعية المختلفة، سنتابع معكم عبر تقارير متتالية وعبر تغطية كاملة ومتابعة مستمرة ملخص ونتيجة أهداف مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد اليوم في الدوري الإنجليزي وذلك وقت انطلاق المباراة بلحظات قليلة، تابعوا معنا على موقع عرب نيوز.