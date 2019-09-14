شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم ميسى العراق فى أول ظهور مع الإسماعيلى؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاسماعيلى حقق فوزا كبيرا على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين، فى افتتاح مشوار الدراويش ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال، وشهدت المباراة مشاركة الوافد الجديد الدولى العراقى همام طارق الذى لم يحتج سوى دقائق قليلة ليكتب شهادة ميلاد جديدة فى الإسماعيلية.

همام طارق شارك فى بداية الشوط الثانى بدلا من الصاعد الواعد محمد بيومى ولفت الأنظار بشدة، وأظهرت لغة الأرقام أن 60% من تمريراته جاءت للأمام، ودائماً ما يساهم الدولى العراقى فى صناعة الهجمات للدراويش.

نسبة نجاح همام طارق فى التمريرات القصيرة جيدة للغاية وصلت إلى 85%، أما التمريرات الطولية فبلغت نسبة نجاحها 70، حيث مرر خمس تمريرات منها ثلاثة صحيحة واثنتين خطأ.

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قوة همام طارق برزت فى محاولاته على المرمى فقد حاول ثلاث مرات على المرمى دائما كان لها خطورة على مرمى المنافس الليبى.

ويعد من أبرز نقاط قوة الدولى العراقى عدم فقدانه للكرات التى يستحوذ عليها ليستحق عقب نهاية المباراة هتاف الجماهير له.

ولعب همام طارق فى صفوف عدة أندية، أبرزها القوة الجوية العراقى بجانب أهلى دبى والظفرة الإماراتى والاستقلال الإيرانى، فضلا عن خوضه ما يزيد عن 50 مباراة دولية مع منتخب العراق.