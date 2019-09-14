شكرا لقرائتكم خبر عن ندى عباس وصيفاً لبطولة هونج كونج للاسكواش.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حصدت ندى عباس لاعبة الاسكواش المصرية لقب وصيف بطولة هونج كونج الدولية التى أقيمت خلال الفترة بين 10 إلى 14 سبتمبر الجارى. وخسرت ندى عباس فى المباراة النهائية للبطولة أمام منافستها أنى أو لاعبة هونج كونج بثلاثة أشواط نظيفة في مباراة استغرقت 27 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 11-8, 12-10, 11-4 وتقدر القيمة المادية لجوائز بطولة هونج كونج بحوالي 30 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات. Advertisements

ندى عباس ولاعبة هونج كونج (1)

ندى عباس ولاعبة هونج كونج (2)

ندى عباس ولاعبة هونج كونج (3)

ندى عباس ولاعبة هونج كونج (4)

ندى عباس ولاعبة هونج كونج (5)

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