شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. محمود فتح الله مدافع الجيل الذهبي للفراعنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أن تحجز مقعداً بين كتيبة الفراعنة ليس بالأمر السهل في ظل منافسة شرسة بين الكثير من المواهب الكروية في جميع المراكز، ولكن الأمر الأكثر صعوبة أن تجد طريقك وتحجز مقعدك في التشكيل الأساسي مع الجيل الذهبي للمنتخب الوطني الذي حمل على عاتقه مسئزلية الهيبة المصرية بين كبار القارة السمراء.

محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق والنجوم الحالي، كان واحداً من أولئك اللاعبين الذين تزامن وجودهم بين صفوف الفراعنة مع حصد 3 ألقاب متتالية بكأس الأمم الأفريقية، ليتوج مدافع الجيل الذهبي ببطولتين من هذه الثلاثية المميزة.

المدافع الهداف هكذا وصف فتح الله بين أبناء جيله، لعب خلال مسيرته الكروية في أندية مختلفة سواء بمصر بعد احترافه في لبنان، حيث شارك في 344 مباراة وسجل 50 هدفًا، وصنع 7 لزملائه، كما فاز بالعديد من البطولات مع القلعة البيضاء أبرزها بطولة كأس مصر 3 مرات.

أمام مع الفراعنة فكان لفتح الله الشرف في التتويج ببطولة كأس الأمم الأفريقية مرتين عامي 2008 و2010، تحت قيادة المعلم حسن شحاتة.

الخليج 365 يسلط الضوء على حياة محمود فتح الله في الصور التالية:



ابناء محمود فتح الله



جدو وفتح الله



فتح الله بقميص الزمالك



فتح الله في التدريبات

Advertisements



فتح الله وأبنائه



فتح الله وابنته



فتح الله وجدو



فتح الله ونجله



فتح الله



محمود فتح الله 2



محمود فتح الله مدافع الزمالك السابق



محمود فتح الله ونجله



محمود فتح الله