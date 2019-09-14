شكرا لقرائتكم خبر عن أبطال الجودو يستعدون لتكريم الرئيس السيسي بمؤتمر الشباب.. صور والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد لاعبو منتخب الجودو للتكريم الذى تنظمه رئاسة الجمهورية لأبطال دورة الألعاب الأفريقية التى أقيمت مؤخراً بالمغرب، وذلك على هامش مؤتمر الشباب .
ونشر لاعبو منتخب الجودو صورا أثناء تواجدهم فى مركز المنارة بالقاهرة الجديدة، وعلقوا عليها، "من تكريم الرئيس عبدالفتاح السيسى.. تكريم أبطالنا فى دورة الألعاب الأفريقية" .
ويظهر فى الصور لاعبو منتخب الجودو يتقدمهم كلا من رمضان درويش وعبد الرحمن محمد و على حازم و على عيد و كاريمان كامل وغيرهم من الأبطال بالإضافة إلى مطيع فخر الدين رئيس الاتحاد
وحقق الجودو 8 ميداليات بدورة الألعاب الأفريقية، مقسمة إلى 4 ذهبيات و 4 برونزيات.
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