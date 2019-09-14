شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي يبدأ الاستعداد لمواجهة الجونة غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدأ فريق الاسماعيلى الاستعداد لمباراة الجونة بالجولة الأولى لمسابقة الدوري غداً، الأحد، بعدما منح الصربى ميودرج المدير الفنى للدراويش لاعبيه راحة من المران اليوم السبت.

الاسماعيلى يفوز على أهلى بنى غازى برباعية

الاسماعيلى فاز على أهلى بنى غازى الليبى بأربعة أهداف مقابل هدفين فى افتتاح مشوار الدراويش ببطولة كأس العرب للأندية الأبطال فى اللقاء الذى أقيم أمس الجمعة على استاد الإسماعيلية.

الإسماعيلي حقق انتصاره الــ30 فى البطولات العربية بعدما لعب خلال مشاركته طوال تاريخه فى البطولات العربية الرسمية 59 مباراة وسجل 95 هدفا و مني شباكه بـ 54 هدفا.

جدول مباريات مباريات الاسماعيلى فى الدورى

و أسفرت قرعة الموسم الكروى 2020/2019 من الدورى الممتاز لكرة القدم التى تم سحبها ظهر الخميس فى أحد فنادق القاهرة عن الجدول التالى للإسماعيلى :

1- الجونة – الإسماعيلى

2- الإسماعيلى - المصري

3- وادي دجلة - الإسماعيلى

4- الإسماعيلى - حرس الحدود

5- الإسماعيلى - طنطا

6- الاتحاد - الإسماعيلى

7- الإسماعيلى - مصر المقاصة

8- نادي مصر- الإسماعيلى

9- الاسماعيلى- الاهلى

10- المقاولون- الاسماعيلى

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11- الاسماعيلى- انبى

12- بيراميدز- الاسماعيلى

13- الاسماعيلى- طلائع الجيش

14- سموحة - الاسماعيلى

15- الاسماعيلى- الانتاج الحربي

16- أسوان- الاسماعيلى

17- الاسماعيلى- الزمالك

وسيتم إعلان لجنة مسابقات القسم الأول عن موعد مباريات الدور الأول خلال الساعات المقبلة.

الاسماعيلى يسلم الجبلاية تنازلات "الديانة" لإنهاء أزمة القيد

وسلم مسئولو النادى الإسماعيلى نظرائهم فى اتحاد الكرة تنازلات رسمية من اللاعبين الذين تقدموا بشكوى رسمية ضد الدراويش تفيد بحل الأزمة وتسلمهم مستحقاتهم المالية لدى القلعة الصفراء.

وكان مسئولو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة، برئاسة عمرو الجناينى، قد استقروا على قيد اللاعبين الجدد للنادى الإسماعيلى خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، مع تعليق تسليم الكارنيهات حتى تنتهى أزمة مستحقات اللاعبين سامح عبد الفضيل وشوقى السعيد وسعد حسنى.

وكان الثلاثى سامح عبد الفضيل وسعد حسنى وشوقى السعيد لاعبى الإسماعيلى السابقين قد تقدموا بشكوى ضد النادى لعدم صرف مستحقاتهم المالية المتأخرة وأقرت لجنة شئون اللاعبين بحقوقهم.

وخلال الفترة الأخيرة لجأ مجلس الإدارة برئاسة إبراهيم عثمان للجنة التسوية والمنازعات من أجل رفع قرار اتحاد الكرة بوقف القيد للفريق الكروى الأول.

وكشف مصدر مسئول بالإسماعيلى أن إدارة النادى توصلت لاتفاق مع الجبلاية لحل الأزمة بحيث يتم إنهاء إجراءات القيد للإسماعيلى على السيستم، لكن لا يتم تسليم الكارنيهات لإدارة الدراويش قبل إنهاء أزمة المستحقات.