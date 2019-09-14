شكرا لقرائتكم خبر عن غينيا تؤازر الأهلى قبل مواجهة كانو سبورت فى دوري الأبطال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشرت الصفحة الرسمية للنادي الأهلي صورة على تويتر لمشجعين من غينيا يحملون علم الأهلى قبل مواجهة كانو سبورت فى ذهاب دور الـ 32 بدوري أبطال أفريقيا.

وعلقت صفحة الأهلي: صباح الخير.

ويخوض فريق الأهلي، فى السادسة مساء اليوم السبت بتوقيت القاهرة، مواجهة من نوعية "السهل المُمتنع" عندما يحل ضيفاً على فريق كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى سيخوضها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق فوز من أجل الاطمئنان قبل لقاء العودة الذي سيُقام بمصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري.

وتُعد مباراة اليوم الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الذى تولّى المسئولية مؤخراً خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.