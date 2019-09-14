هل تشهد مباراة ماليندى الظهور الأخير لـ إيهاب جلال مع المصرى؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سؤال بات ملحاً ويفرض نفسه على سطح الأحداث الكروية فى هذه الآونة، هل تشهد مباراة المصرى البورسعيدى مع نظيره ماليندى بطل زنجبار الظهور الأخير لـ إيهاب جلال مع الفريق البورسعيدى، لاسيما بعد زيادة التكهنات حول اقتراب الرجل الأول فى جهاز المصرى من تولى تدريب الفراعنة.

ولا يزال ملف المدرب الجديد للمنتخب الوطنى على طاولة اجتماعات اللجنة الخماسية باتحاد الكرة.

كشف مسئولو اتحاد الكرة أنه سيتم الإعلان عن المدير الفنى لمنتخب مصر عقب مباراة المصرى أمام ماليندى بطل زنجبار، والمقرر إقامتها فى الثالثة والربع عصر الأحد المقبل ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشرة للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

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وكشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أنه سيتم الإعلان عن اسم المدير الفنى للمنتخب عقب مباراة المصرى غداً الأحد، أو الاثنين المقبل، ويعد إيهاب جلال الأقرب لتولى منصب المدير الفنى للمنتخب، بجانب حسن شحاتة.

لم يأت ترشيح إيهاب جلال لقيادة المنتخب من فراغ، بل صنعته مسيرته ومحطاته التدريبية رغم أن الألقاب والبطولات لم تعرف طريقها إليه طوال مسيرته التدريبية وهى تقترب من 13 عاماً الآن.

هناك على الصعيد التدريبى 9 محطات تدريبة فى مسيرة إيهاب جلال التدريبية، حيث لعب إيهاب 15 عاما لأندية القناة والمصرى والإسماعيلى قبل أن يبدأ كمدير كرة فى النادى المصرى عام 2004، ويفتح طريقه لعالم الرجل الأول فى 2007.

وقاد إيهاب جلال خمسة فرق فى الدورى المصرى الممتاز، لعب خلالها 177 مباراة كانت الرصيد الأكبر للمقاصة التى قادها فى 113 مباراة، وتعتبر أهم محطاته هو قيادة الزمالك فى 15 مباراة.