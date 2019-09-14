شكرا لقرائتكم خبر عن "انضباط" الجبلاية تجهز عقوبات جديدة للقضاء على شغب الملاعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعكف لجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة على إعداد لائحة جديدة قبل انطلاق الموسم المقبل، عبر اجتماعات يومية لحسم ملف اللائحة وتسليمها للأندية قبل انطلاق الدورى المصرى الممتاز والمقرر اقامته يوم 21 سبتمبر الجارى.

وعقدت اللجنة بالأمس اجتماعاً ناقشت فيه العديد من النقاط الخاصة بلائحة العقوبات وكيفية التظلم عليها، أسندت اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون الجبلاية، برئاسة عمرو الجناينى، مسئولية رئاسة لجنة الانضباط إلى المستشار سيد بندارى، الأسبوع الماضى، ومعه نائبا المستشار عمرو الجوهرى وعضوية عدد آخر من القضاة.

من جانبه، أكد المستشار سيد بندراى رئيس لجنة الانضباط أن القرارات التى أعلنتها اللجنة منذ يومين صدرت وفقاً لنص اللائحة القديمة التى تسلمتها الأندية خلال الموسم الماضي ، وقررت اللجنة تغريم الزمالك 100 ألف جنيه بعد هتافات جماهيره ضد الأهلي، تغريم شيكابالا 50 ألف جنيه لاستثارة الجماهير فى النهائى، تغريم علي جبر واحمد الشناوي وعمر جابر 30 ألف جنيه لكل لاعب لعدم استلام الميدالية الفضية، وذلك عقب انتهاء مباراة نهائى بطولة كأس مصر التى ظفر فيها نادى الزمالك بلقب كأس مصر .

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وتحدث البندارى الذى تولى المسئولية قبل أسابيع عن دور اللجنة الحالى والاجتماعات المكثفة التى تقوم بها فى الجبلاية لدراسة اللائحة الجديدة وإعدادها ، وقال رئيس لجنة الانضباط فى تصريحات خاصة: "نعمل حاليا بشكل يومى ومضغوط لإنهاء لائحة لجنة الانضباط قبل عرضها على مجلس الإدارة، مشدداً على أن أعضاء اللجنة يعملون حاليا لمدة تزيد عن الساعات الثمانية لحسم الملف بالكامل ، وأكد البندارى أن اللجنة تأخذ قراراتها بالتصويت بين أعضائها وأنه لا يجوز التحدث فى أسرار التداول بشأن العقوبات الموقعة على أى طرف، وعن مباراة السوبر المقبلة ، كشف المستشار سيد بندارى عن أن اللائحة القديمة هى التى يتم العمل بها فى البطولة خاصة وأن السوبر المصرى يخص الموسم المنقضى وليس الجديد ، ونوّه رئيس لجنة الانضباط عن أن اللجنة بتشكيلها الجديد فى اتحاد الكرة تسعى للانتهاء من كافة الملفات الحالية بأقصى سرعة ممكنة.

فى سياق مغاير، بدأ مسئولو اتحاد الكرة البحث عن تسويق مباريات دورى القسم الثاني خلال الفترة المقبلة للموسم الجديد 2019 – 2020 ، من أجل مساعدة الأندية مالياً خاصة أن هناك أكثر من نادي جماهيري كبير فى دورى المظاليم .

وتجري مراسم قرعة دوري القسم الثاني يوم الأربعاء المقبل و طلب مسئولو الجبلاية من الأندية تحديد كل فريق للملعب الخاص به والزي الرسمي و الإحتياطي الذى سيخوض به الفريق مبارياته فى الدوري.