تشكيل الزمالك المتوقع أمام جينيراسيون بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365: استقر الصربي ميتشو، المدير الفني لنادي الزمالك، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة جينيراسيون فوت السنغالي. ويلعب الزمالك، مساء اليوم الأحد، خارج ملعبه أمام جينيراسيون في ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. تشكيل الزمالك المتوقع جاء كالتالي: حراسة المرمى: محمد عواد. Advertisements خط الدفاع: حمدي النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغني ومحمد عبد الشافي. خط الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وعبد الله جمعة وأشرف بن شرقي. خط الهجوم: مصطفى محمد.

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