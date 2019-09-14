تشكيل الأهلي المتوقع لمباراة كانو سبورت بدوري أبطال أفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي: استقر السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للنادي الأهلي، بشكل كبير على تشكيل الفريق لمباراة كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية. ويلعب الأهلي، مساء اليوم السبت، خارج ملعبه أمام كانو سبورت، ضمن ذهاب دور الـ32 لدوري أبطال أفريقيا. جاء تشكيل الأهلي المتوقع على النحو التالي: حراسة المرمى: محمد الشناوي. Advertisements خط الدفاع: علي معلول- ياسر إبراهيم- محمود متولي- محمد هاني. خط الوسط: حمدي فتحي- عمرو السولية. ثلاثي قبل المهاجم: رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- حسين الشحات. خط الهجوم: صلاح محسن.

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