وجيه عبدالحكيم: مستعد للعب في أي مركز برفقة الإسماعيلي

أعرب وجيه عبدالحكيم لاعب الإسماعيلي عن سعادته بتسجيل هدفين والمساهمة فى قيادة فريقه بالفوز على أهلى بنى غازى الليبى فى افتتاح مشواره بالبطولة العربية. سجل وجيه عبد الحكيم هدفين من الأربعة التى تم تسجيلهما فى شباك الفريق الليبى، خلال المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الــ32 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال. فى شباك الفريق الليبى، خلال المباراة التى جمعتهما ضمن منافسات جولة الذهاب بدور الــ32 ببطولة كأس زايد للأندية الأبطال. وأضاف فى تصريحات عقب المباراة :"انتصار مهم في بداية الموسم ،سيعطي لنا دفعة في البطولة العربية والموسم الجديد". مهم في بداية الموسم ،سيعطي لنا دفعة في البطولة العربية والموسم الجديد". وأضاف: "الإسماعيلي لديه لاعبين كبار في الفريق ، قادرون على التعويض الفترة المقبلة". وبسؤاله عن مركزه المفضل أتم حديثه قائلا:"مستعد للعب فى أى مركز، وأتطلع دائما لمساندة زملائى بالفريق من أجل تحقيق الانتصارات".

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