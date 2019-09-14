اونلاين | MAX HD مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل كورة ستار ON LINE ماتش محمد صلاح رابط FIL GOAL لايف ليفربول liverpool

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نتابع موعد مباراة ليفربول القادمة و جدول مباريات نادي ليفربول Liverpool القادمة 2020/2019 و مواعيد مباريات ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي 2019-2020، مباريات محمد صلاح مع ليفربول حيث انطلقت مباريات الدورى الإنجليزى البريميرليج فى موسمه الجديد 2019/2020 يوم الجمعة 9/8/2019، وتقام المباريات القوية بمشاركة 20 فريقا منهم 3فرق من الصاعدين للأضواء فى هذا الموسم، وكان مانشستر سيتى قد حسم اللقب السابق بعد صراع انتهى فى الجولة الأخيرة مع ليفربول وانتهت بعدد النقاط 98 لصالح أبناء جوارديولا، فيما حصد أبناء كلوب 97 نقطة.
موعد مباراة ليفربول بداية قوية للجولة الأولى فى الموسم الجديد يخوض الفرق المشاركة فى الموسم الجديد للبريميرليج مشاركات قوية فى انطلاق الجولة الأولى، ويبدأ فريق ليفربول الذى يضم النجم الدولى المصرى محمد صلاح الذى يحمل أمال جماهير الأنفيلد هذا الموسم، حيث سيلاقي فريق نوريتش سيتي فى ملعب ووسط جماهيره.
فيما ستشهد ختام الجولى الأولى صراع نارى مبكر بين فريقى تشيلسى ومانشيستر يونايتد على ملعب الشياطين الحمر، ويشارك فى الموسم الحالى عدد من لاعبي الأندية العالمية بعد حسم الصفقات الصيفية، ويضم فريق أستون فيلا الصاعد الحديث لاعبين مصريين ضمن صفوفه هم أحمد المحمدى و المنتقل حديثا محمود تريزيجية المصرى.
موعد مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد
البث المباشر لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد يوم السبت 14 أيلول/سبتمبر انطلاقاً من الساعة 14:30 بتوقيت مكة المكرمة (الساعة 13:30 بتوقيت مصر).
مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد ستكون منقولة حصرياً على beIN SPORTS HD 2.
مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في بث مباشر عبر الانترنت
كما البث التلفزيوني تبث beIN SPORTS المباراة بنقل حيّ بتقنية فائقة الجودة على الانترنت عبر beIN CONNECT مع مزايا مشاهدة عديدة مثل إعادة الأهداف واللقطات.
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