اونلاين | NOW HD.. مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر كورة ستار KORA STAR رابط أون سبورت ON SPORT

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر NOW HD.. مشاهدة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت بث مباشر كورة ستار KORA STAR رابط أون سبورت ON SPORT والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل الزمالك ضيفاً على فريق جينيراسيون فوت السنغالي، وذلك يوم السبت 13 سبتمبر أغسطس 2019، ، وذلك في ذهاب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال إفريقيا 2020.

نجح الفارس الأبيض فى التتويج بلقب كأس مصر 2019 ، لللمرة الـ27 فى تاريخه، على حساب بيراميدز، بثلاثية نظيفة، وذلك في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الأحد على ملعب برج العرب بالإسكندرية، وسيلقتى الزمالك في كأس السوبر مع غريمه التقليدي النادي الأهلي بطل الدوري الموسم الماضي، يوم 20 سبتمبر الجاري، أمام على المستوى الإفريقي فتأهل الفريق إلى دور الـ32 من البطولة الإفريقية بعد تخطي فريق ديكاداها الصومالي بنتيجة (13-0) في مجموع المبارتين.

وصل فريق جينيراسيون فوت بطل السنغال إلى دور الـ32 لبطولة دوري أبطال إفريقيا بعد تخطي فريق أويلرز الليبيري في الدوري التمهديدي من البطولة، ونجح الفريق السنغالي في العبور إلى هذا الدور بعد أن نجح في تحقيق الفوز في مجموع المبارتين بثلاثة أهداف مقابل هدف، وتعد هذه المشاركة هي الثانية لبطل السنغال بعدما شارك مرة كانت عام 2018 وودع البطولة من دور الـ32.

تشكيل الزمالك:

سيبدأ المدرب الصربي بنفس الأسماء الأساسية التي تشارك مع الفريق، وسيدفع بمحمود علاء ومحمد عبد الغني في قلب الدفاع، وفي الأمام سيتواجد عمر السعيد وخلفه الثلاثي أشرف بن شرقي، يوسف أوباما، أحمد سيد زيزو.

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محمد عواد

محمد عبد الشافي - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز

فرجاني ساسي - طارق حامد

أشرف بن شرقي - يوسف أوباما - أحمد سيد زيزو

عمر السعيد

سيغيب عن الزمالك في مباراة جينيراسيون فوت الثنائي مصطفى فتحي ومحمود جنش بسبب الإصابة، بالإضافة إلى شيكابالا والمغربي محمد أوناجم، واستبعاد كلً من حازم امام واسلام جابر لأسباب فنية.

وعلى صعيد البطولة الأفريقية فشارك الفريق السنغالى بنسخة 2018، ونجح فى إقصاء مصر المقاصة بعدما تعادل الفريقين سلبيًا فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد القاهرة، وكانت مباراة الذهاب انتهت بفوز جينيراسيون فوت بهدفين دون رد، وكان يقود المقاصة فى تلك التوقيت عماد سليمان، إلا أن الفريق السنغالى خرج من دور الـ 16 من هذه المباراة ليشارك فى الكونفدرالية ملحق الكونفدرالية من عام 2018.

