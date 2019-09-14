رياضة | مواعيد 20 مباراة نارية لا تفوتك في الدوريات الكبرى بعد انتهاء أسبوع الفيفا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد 20 مباراة نارية لا تفوتك في الدوريات الكبرى بعد انتهاء أسبوع الفيفا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات النارية في الدوريات الخمس الكبرى، عقب نهاية فترة التوقف الدولية "أسبوع الفيفا"، حيث يشهد الدوري الإنجليزي 7 مواجهات نارية في الجولة الخامسة، يأتي أبرزها في مواجهتي ليفربول أمام نيوكاسل، ومانشستر سيتي أمام مضيفه نوريتش، بينما يشهد الدوري الإيطالي إثارة كبيرة في 6 مواجهات يأتي على رأسها مباراة فيورنتينا وضيفه يوفنتوس.

ولن يكون الدوري الإسباني أقل إثارة حيث يشهد 3 مباريات قوية أبرزها مباراة برشلونة ضد فالنسيا، وفي الدوري الألماني يصطدم بروسيا دورتموند بضيفه باير ليفركوزن، وبايرن ميونيخ بنظيره لايبزيج، أما على مستوى الدوري الفرنسي فيشهد مباراتان من العيار الثقيل أيضًا أبرزهما قمة موناكو ومارسيليا.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" بالمواعيد .. 20 مواجهة نارية في الدوريات الخمس الكبرى بعد انتهاء أسبوع الفيفا، والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد 7 مواجهات نارية في الجولة الخامسة بالدوري الإنجليزي

ليفربول x نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مانشستر يونايتد x ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

توتنهام x كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

وولفرهامبتون x تشيلسي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

نوريتش سيتي x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

واتفورد x أرسنال، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء غدًا الأحد بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

أستون فيلا x وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء الأثنين الموافق 16 سبتمبر بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مواعيد مواجهتي قمة في الجولة الثانية بالدوري الألماني

بروسيا دورتموند x باير ليفركوزن، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

لايبزيج x بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

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مواعيد 3 مواجهات نارية في الجولة الرابعة بالدوري الإسباني

ريال مدريد x ليفانتي، تقام المباراة في تمام الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

ريال سوسيداد x أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

برشلونة x فالنسيا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مواعيد مواجهتي قمة في الجولة الثالثة بالدوري الفرنسي

باريس سان جيرمان x ستراسبورج، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

موناكو x مارسيليا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء غدًا الأحد بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

مواعيد 6 مواجهات نارية في الجولة الثالثة بالدوري الإيطالي

فيورنتينا x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

نابولي x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

إنتر ميلان x أودينيزي، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

سبال x لاتسيو، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء غدًا الأحد بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

روما x ساسولو، تقام المباراة في تمام السادسة مساء غدًا الأحد بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

هيلاس فيرونا x ميلان، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء غدًا الأحد بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.