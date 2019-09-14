رياضة | زيدان يعلق على إصابة مودريتش وموقف بيل

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يعلق على إصابة مودريتش وموقف بيل والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

زيدان يعلق على إصابة مودريتش وموقف بيل صرح الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد بأن كلا من الكولومبي خيمس رودريجيز والبلجيكي إيدين هازارد جاهزان لتعويض غياب الكرواتي لوكا مودريتش الذي أصيب في فترة التوقف الدولي لمواجهة ليفانتي غدًا السبت ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإسباني في الموسم الحالي.

وقال زيدان في تصريحات في المؤتمر الصحفي قبل المباراة ونقلته صحيفة ماركا الإسبانية: "مشاكل فترة التوقف؟ الأمر مُعقد وكانت فترة طويلة ولسنا مرتاحين مع ذلك ولكن هذا هو الحال، كان أمام الخصم 15 يوما للاستعداد للمباراة ونحن لدينا 3 لاعبين فقط يتدربون". وعن إصابة مودريتش، علق زيدان قائلاً : "لقد خاض مباراتين في 3 أيام والآن تعرض للإصابة وآمل أن يتعافى سريعًا ولكنه لن يلعب غدًا وعلينا تقبل ذلك". وعن راموس، قال زيدان:"راموس؟ لن أتحدث عن قصة راموس، فالكل يعرفها باستثناء من يكرهونه وسيواصل القيام بأشياء رائعة في مدريد ولا يتعب من بذل أقصى ما لديه لهذا الفريق".

وأضاف:"هازارد ورودريجيز؟ هناك أشياء سلبية وأخرى إيجابية، فسنفقد مودريتش ويعود آخرين وكل شخص سيكون لديه فرصة للمشاركة معنا".

وعن أزمة الإصابات، علق زيزو قائلا: "لا نعرف، جميع الأندية تواجه مشاكل مع الإصابات ولدينا لاعبين دوليين لا يتوقفون عن اللعب وأثق في الأشخاص الذين يعملون هنا لأنهم الأفضل وآمل ألا يتعرض أي لاعب آخر بعد مودريتش للإصابة". وتابع:"نافاس وأريولا؟ المجموعة هنا كما هي، أتمنى الأفضل لنافاس ونفس الشيء لأريولا، لا أكثر".

وأردف قائلا:"موقف بيل؟ لقد قلت دائمًا أن له جودة مثيرة للإعجاب والجميع يعرفون ما حدث في الصيف والآن هو سعيد وأنا سعيد وعلينا أن نتقدم للأمام وجميع اللاعبين الموجودين هم الأفضل وسأعتمد عليهم وبيل واحد منهم، فهي فلسفتي وأؤمن بكل اللاعبين ونحن جميعًا في نفس القارب". Advertisements

واستطرد قائلا:"نحن نعرف وضعنا في الدوري لأننا خسرنا النقاط ونعرف أهمية الفوز غدًا وإذا قدمنا أفضل ما لدينا ستكون فرصنا أفضل للفوز".

وعن عدم ثقته في فينيسيوس، صرح زيدان قائلا: "هو يحظى بكامل ثقتي وهو مستقبل ريال مدريد وكل شيء يستغرق وقتا لكن في بعض الأحيان لن يلعب لأنه سيلعب مباراة أخرى وهو لاعب جيد وسأعتمد عليه ولدي ثقة فيه".

وواصل: "قلة الخيارات في خط الوسط؟ ما لدي هي هذه المجموعة وأثق تماما بهم ولا يمكننا التحدث أكثر لأنه لن يتغير أي شيء".

واكمل زيدان حديثه قائلا: "الآن سنبدأ حيث خلال 21 يوما لدينا 7 مباريات وسنستخدم جميع اللاعبين والانتقادات لن تتوقف لكن ما نريد تغييره هي نتائج المباريات".

وعن إيدين هازارد اختتم زيدان تصريحاته قائلاً:"يجب الاعتماد عليه بحذر لأنه عانى من إصابة لـ3 أسابيع وهناك الكثير من الضغط عليه وهو مستعد لمباراة الغد لكن أنا سأقرر كيف سيتم الاعتماد عليه".

ذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 5 نقاط بينما يحتل ليفانتي المركز الرابع برصيد 6 نقاط ويسعى ريال مدريد للفوز وتعزيز المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم بعد نتيجته المخيبة قبل التوقف الدولي والتي تعادل فيها مع بلد الوليد بهفين لكل منهما.