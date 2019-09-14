رياضة | مواعيد مباريات اليوم السبت 14-9-2019.. مواجهات نارية في الدوري الإنجليزي.. واختبارات صعبة للأهلي والزمالك بأفريقيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مواعيد مباريات اليوم السبت 14-9-2019.. مواجهات نارية في الدوري الإنجليزي.. واختبارات صعبة للأهلي والزمالك بأفريقيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت الموافق 14-9-2019، ويأتي أبرزها مباريات مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول تشيلسي ، توتنهام في بطولة الدوري الإنجليزي، ومواجهة ريال مدريد ضد ليفانتي، وبرشلونة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني، وقمة يوفنتوس وفيورنتينا بالدوري الإيطالي، ومباراتي بايرن ميونيخ، وبروسيا دورتموند في الدوري الألماني، وينتظر الثلاثي المصر الأهلي، والزمالك، وبيراميدز اختبارات صعبة في بطولتي دوري أبطال أفريقيا، وبطولة الكونفدرالية.

ويعرض لكم “الخليج 365 الرياضي" مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "ذهاب دور الـ32"

كانو سبورت بطل غينيا الاستوائية x الأهلي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

جينيراسيون فوت السنغالي x الزمالك، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

شبيبة القبائل الجزائري x حوريا كوناكري الغيني، تقام المباراة في تمام الثامنة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الكونفدرالية "ذهاب دور الـ32"

الاتحاد الليبي x حسنية أغادير المغربي، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات.

بيراميدز x شباب بلوزداد الجزائري، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي “الجولة الخامسة”

ليفربول x نيوكاسل يونايتد، تقام المباراة في تمام الواحدة والنصف ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة والنصف مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مانشستر يونايتد x ليستر سيتي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

شيفيلد يونايتد x ساوثهامبتون، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 7.

برايتون x بيرنلي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 8.

توتنهام x كريستال بالاس، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 1.

وولفرهامبتون x تشيلسي، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

نوريتش سيتي x مانشستر سيتي، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإسباني “الجولة الرابعة”

ريال مدريد x ليفانتي، تقام المباراة في تمام الواحدة ظهر اليوم بتوقيت القاهرة، والثانية مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثالثة مساءًا، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

ديبورتيفو ليجانيس x فياريال، تقام المباراة في تمام الرابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والخامسة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة LaLiga TV Bar.

ريال سوسيداد x أتلتيكو مدريد، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

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برشلونة x فالنسيا، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساء اليوم بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 3.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإيطالي “الجولة الثالثة”

فيورنتينا x يوفنتوس، تقام المباراة في تمام الثالثة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

نابولي x سامبدوريا، تقام المباراة في تمام السادسة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

إنتر ميلان x أودينيزي، تقام المباراة في تمام التاسعة إلا ربع مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة إلا ربع مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر إلا ربع مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 4.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني “الجولة الثانية”

كولن x بوروسيا مونشنجلادباخ، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 12.

بروسيا دورتموند x باير ليفركوزن، تقام المباراة في تمام الثالثة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والرابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والخامسة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

لايبزيج x بايرن ميونيخ، تقام المباراة في تمام السادسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 5.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري الفرنسي “الجولة الثالثة”

باريس سان جيرمان x ستراسبورج، تقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

مونبيليه x نيس، تقام المباراة في تمام الثامنة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والتاسعة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والعاشرة مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة beIN SPORTS HD 6.

كأس محمد السادس للأندية الأبطال “البطولة العربية” ذهاب دور الـ32

النصر العماني x الجزيرة الإماراتي، تقام المباراة في تمام 2:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و3:15 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و4:15 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة أبوظبي الرياضية HD 2.

الدوري السعودي للمحترفين "الجولة الثالثة"

الهلال x الفيحاء، تقام المباراة في تمام 5:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:40 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:40 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 1.

أبها x الرائد، تقام المباراة في تمام 5:50 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و6:50 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و7:50 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT +1.

الأهلي x الوحدة، تقام المباراة في تمام 7:45 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و8:45 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و9:45 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة KSA SPORT HD 2.

مواعيد مباريات اليوم في دوري نجوم قطر “الجولة الثالثة”

الشحانية x الوكرة، تقام المباراة في تمام 3:55 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:55 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و5:55 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس 1.

قطر x الغرافة، تقام المباراة في تمام 6:05 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و7:05 مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، و8:05 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قناة الكأس 1.

مواعيد مباريات اليوم في الدوري المغربي "الجولة الأولى"

المغرب التطواني x الجيش الملكي، تقام المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والثامنة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والتاسعة مساءًا بتوقيت الإمارات.

الفتح الرباطي x اتحاد طنجة، تقام المباراة في تمام التاسعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والعاشرة مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والحادية عشر مساءًا بتوقيت الإمارات.