رياضة | مورينيو: ميسي جعلني أفضل مدرب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مورينيو: ميسي جعلني أفضل مدرب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

صرح البرتغالي جوزيه مورينيو المدير الفني لريال مدريد ومانشستر يونايتد السابق بأن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة ساهم في تطوره كمدرب.

وقال مورينيو في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية:"ميسي جعلني مدربًا أفضل، أعتقد أن طبيعته هي التغلب على نفسه".



وأضاف:"أقول دائمًا أنني مدين بالفضل للاعبي الفرق التي دربتها وحتى لاعبي الخصوم الذين واجهتهم وسببوا لي المشاكل".

اختتم مورينيو تصريحاته قائلاً :"على سبيل المثال، ميسي لم يلعب في أي فريق دربته لكني لعبت ضده وجعلني مدربًا أفضل لأنني كنت أضطر إلى التحضير للمباريات وتنظيم فريقي بشكل جيد".



وواجه الاستثنائي البرتغالي جوزيه مورينيو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة في كثير من المرات حين قاد ريال مدريد في الفترة بين 2010 وحتى 2013 بشكل مباشر نظرًا لكونه يلعب في صفوف برشلونة الغريم التقليدي بخلاف المواجهات الأوروبية مع الفرق الأخرى التي دربها مثل تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

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كما تحدث مورينيو المدير الفني لناديي ريال مدريد ومانشستر يونايتد عن إمكانية عودته لتدريب ريال مدريد وأكد رغبته في العوده إلى الملكي وأكد أنها ذكريات رائعة وأنه نجح في جعل الفريق يعود من جديد ويشارك في أدوار متقدمة في دوري أبطال أوروبا.



ورفض المدير الفني السابق لناديي تشيلسي وإنتر ميلان الحديث عن وجود مفاوضات قد تمت بينه وبين إدارة ريال مدريد في الوقت الماضي ولكن أكتفى فقط بموافقته على العودة من جديد لمدريد في أي وقت خاصة لكون يملك ذكريات إيجابية هناك على حد وصفه.



وكان مورينيو كشف عن موقفه من العودة للتدريب في تصريحات لقناة CUATRO الاسبانية والتي أكد فيها عدم عودته للتدريب مجددًا حتي يصله العرض الذي يجعله يقول لنفسه حان وقت العودة مرة أخري. وأكد مورينيو أنه لم يرتبط بتدريب أي فريق جديد منذ رحيله عن مانشستر يونايتد الإنجليزي ديسمبر الماضي.



كما أشاد الاستثنائي مورينيو بتجربته التدريبية مع ريال مدريد حيث أشار إلى أنها كانت أفضل تجربة له بسبب ما تعلمه كمدرب، كرجل وبسبب الدروس التي تلقاها في مسيرته المهنية وفي حياته عمومًا، وإنها أفضل ذكري في مشواره التدريبي..



ويعتبر جوزيه مورينيو واحد من أفضل المدربين في تاريخ كرة القدم، حيث تولي قيادة أندية عديدة أبرزها ريال مدريد الإسباني وتشيلسي الإنجليزي ومانشستر يونايتد الإنجليزي وحقق العديد من الألقاب والبطولات والنجاحات خلال مشواره التدريبي.



يذكر أن ريال مدريد هذا الموسم لا يسير بشكل جيد على الإطلاق، حيث جمع الفريق فقط 5 نقاط بعد مرور 3 جولات في بطولة الدوري الإسباني هذا الموسم ليصبح في المركز الخامس في الدوري بفارق 4 نقاط خلف جاره متصدر البطولة إتليتكو مدريد والذي جمع العلامة الكاملة وحصل على 9 نقاط كاملة وهو الأمر الذي يجعل البعض يتوقع أن تتم إقالة زيدان في أي وقت في حالة إستمرار هذه النتائج.