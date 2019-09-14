الان تتابع «الفيفا» يوقف مسؤولاً روسياً عامين لانتهاك ميثاق القيم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل زيورخ- الخليج 365:
عاقبت لجنة بالاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” المسؤول الروسي الكسندر شبريغين بمنعه من مزاولة أي نشاط متعلق باللعبة لمدة عامين بسبب انتهاك لميثاق القيم.
وقال “فيفا” إن شبريغين، العضو السابق باللجنة التنفيذية للاتحاد الروسي للعبة، انتهك قواعد التمييز في بيانات إعلامية ومنشورات بمواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت بين عامي 2014 و2015.
كما عوقب بغرامة قيمتها عشرة آلاف فرنك سويسري (10127 دولاراً).
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