شكرا لقرائتكم الأهلى يخطط للحسم خارج الديار أمام بطل غينيا فى ضربة البداية لـ فايلر... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخوض فريق الاهلي في السادسة من مساء اليوم ،السبت، بتوقيت القاهرة مواجهة من نوعية "السهل المُمتنع" عندما يحل ضيفاً على فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى سيخوضها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق فوز من أجل الاطمئنان قبل لقاء العودة الذي سيُقام بمصر أحد أيام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري ، وتُعد مباراة اليوم الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الذى تولّى المسئولية مؤخراً خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.

يخوض الاهلي مباراة اليوم والصفوف مُكتملة بعد شفاء عدد كبير من لاعبيه المُصابين باستثناء رامي ربيعة حيث عاد للأحمر حارسه الدولي شريف إكرامي بعد غياب قرابة الثلاثة أشهر بسبب جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة، وأن كان فايلر سيدفع بمحمد الشناوي الحارس الأساسي للفريق في لقاء اليوم باعتباره الأجهز للمباراة .

فايلر تحدث مع لاعبيه على مدار الايام الماضية أكثر من مرة كما عقد أكثر من محاضرة معهم للحديث بشأن مباراة اليوم وكلك من أجل "تحفيظ" كل لاعب مهامه خاصة وإنها المباراة الأولى لفايلر مع اللاعبين ومازال المدرب الجديد يستكشف لاعبي الفريق من خلال الجلسات المتتالية معهم بجانب جمع معلومات عنهم من خلال إحصائيات وأرقام حصل عليها من أفراد بالجهاز الفني بجانب أرقام عن مشاركات كل لاعب وإصاباته ولياقته وغيرها من التفاصيل.

ولا يميل المدرب السويسري الجديد للأهلي إلى إجراء تغييرات واسعة في تشكيل الفريق خلال لقاء اليوم حيث إستقر فايلر على الدفع بنفس التشكيلة التى خاضت معظم مباريات الاهلي الهامة الأخيرة حيث سيلعب بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه أيمن أشرف وياسر إبراهيم وفي الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي اليمين محمد هاني وفي اليسار على معلول وفي المثلث الهجومي صالح جمعة (وليد سليمان) وحسين الشحات ورمضان صبحي فيما سيوقد وليد أزارو هجوم الفريق.

Advertisements

في المقابل، يطمع فريق فريق كانو سبورت لتحقيق نتيجة جيدة أمام العملاق الأهلاوي مٌستغلاً عاملي الأرض والجمهور ورغم الفوارق الواضحة بين الفريقين إلا أن بطل غينيا أعلن التحدي الواضح للأهلي .

وأكد كاستو نوبو مدرب كانو سبورت أن الأهلي، بـ"عملاق إفريقيا الأكبر"، لكن الفوز عليه أمراً مُستحيلاً ..موضحاً أن الكرة تعترف بهذه الأمور..فلماذا لا نُسقط بطل مصر على أرضنا ، وقال نوبو : أعرف أننا سنواجه عملاق كرة القدم الإفريقية الأكبر، لكن في كرة القدم..لا يوجد مستحيل..سنلعب بـ 11 لاعب ضد 11 لاعبا..ثم سنرى من سيفوز على أرض الملعب".