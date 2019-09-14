“موعد مباراة ليفربول “الريدز” ضد نيوكاسل يونايتد” ||...

موعد مباريات الدوري الإنجليزي في أسبوعه الخامس، نستعرض من خلال هذا التقرير موعد ونتيجة مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد حيث تحظى هذه المبارة باهتمام بالغ لدى عشاق الساحرة المستديرة على الساحة المصرية والعربية، بل يتابع هذه المباراة موطني جميع البلدان العربية، ويبدأ الأسبوع الخامس من الدوري الإنجليزي بمباراة الافتتاح لهذه الجولة بين ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد، لذلك سنستعرض من خلال هذا التقرير موعد المباراة وجميع القنوات الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل يونايتد في إطار مباريات الأسبوع الخامس “الجولة الخامسة” من منافسات الدوري الإنجليزي، وذلك من خلال جدول تفصيلي للموعد المباراة وتوقيت إذاعتها بتوقيت مصر ومكة المكرمة.

يسعى فريق ليفربول “الريدز ” لمواصلة سلسة انتصاراته القوية في الدوري الإنجليزي “البريمرليج” للموسم الحالي، وتجدر الإشاراة أن فريق ليفربول يتربع على عرش جدول ترتيب فرق الدوري الإنجليزي محققا العلامة الكامة بعد أربع جولات حقق خلالها 4 انتصارات، حاصداً في جعبته 12 نقطة، ويلهث وراءه غريميه مانشستر سيتي وفي جعبته 10 نقاط من ثلاث انتصارات وتعادل واحد، أما عن فريق نيوكاسل يونايتد صاحب الأربع نقاط فيدخل مباراته ضد ليفربول في الجولة الخامسة محاولا بكل السُبل تحسين ترتيبه في جدول مسابقة الدوري الإنجليزي.

موعد ونتيجة مباراة ليفربول اليوم ضد نيوكاسيل يونايتد “الدوري الإنجليزي”

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موعد مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد جميع القنوات الناقلة

المباراة الموعد الملعب والحكم القنوات الناقلة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد السبت 14 سبتمبر

13:30 مصر

14:30 مكة الأسبوع: 5

الملعب: آنفيلد

الحكم: أندريه مارينر Canal + Sport 2 Polska

S.Sport Turkey

Sport TV 2

Idman Azerbaycan

beIN SPORTS HD 2

Sky Sport 1 Deutschland

Canal + Sport France HD

BT Sport 1 / HD

Ziggo Sport Select HD

RMC Sport 1

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي اليوم قبل بداية الجولة الخامسة

المركز الفريق لعب نقاط 1 ليفربول 4 12 2 مانشستر سيتي 4 10 3 ليستر 4 8 4 كريستال بالاس 4 7 5 آرسنال 4 7 6 ايفرتون 4 7 7 ويست هام 4 7 8 مانشستر يونايتد 4 5 9 توتنهام هوتسبير 4 5 10 شيفيلد يونايتد 4 5 11 تشيلسي 4 5 12 برنلي 4 4 13 ساوثهامتون 4 4 14 نيوكاسل يونايتد 4 4 15 بورنموث 4 4 16 برايتون 4 4 17 ولفرهامبتون 4 3 18 استون فيلا 4 3 19 نوريتش سيتي 4 3 20 واتفورد 4 1

جدول مباريات الجولة الخامسة للدوري الإنجليزي

تشكيل فريق ليفربول

جميع أوراق اللعب متاحة أمام المدير الفني يورغن كلوب، ويخوض نجوم ليفربول مباراة اليوم بمعنويات مرتفعة خاصة بعد فوزهم بالعلامة لكاملة في الجولات السابقة من الدوري الإنجليزي”البريميرليج”، أما عن تشكيل ليفربول فيتوقع أن يكون كالتالي:

حراسة المرمي: أدريان.

خط الدفاع: روبيرتسون، فان دايك، ماتيب، أرنولد.

خط الوسط: هندرسون، فينالدوم، فابينهو.

خط الهجوم: ماني، فيرمينو، صلاح.

موعد وتوقيت مباراة ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد