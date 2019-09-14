ليونيل ميسي يعدد مزايا زوجته أنتونيلا.. ويدافع عن احتفال نجله

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تحدث النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق برشلونة الإسباني، عن احتفال نجله ماتيو بهدف سجل في مرمى النادي الكتالوني، كما تحدث عن علاقته بزوجته أنتونيلا.

ميسي قال في حوار أجراه مع صحيفة “سبورت” الإسبانية: إن أبناءه يعانون مثله بعد المباريات السيئة، مضيفا أن نجله ماتيو ينزعج عند هزيمته، وعن احتفال ماتيو بهدف ريال بيتيس في مرمى برشلونة قال: لقد غضب عندما أخبرته أنه يشجع فريقا آخر، وليس من مشجعي البارسا.

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قائد منتخب “التانجو” أضاف: بالإضافة لانزعاجه عندما قالوا إنه كان يهتف لهدف ريال بيتيس وكان هذا غير حقيقي، لقد كانت إحدى هجماتنا التي أصابت الشباك الجانبية وكان يعتقد أنها هدف، لقد بدأ يفهم ماذا يعني عندما نخسر، وماذا تمثل الهزيمة لي وللفريق.

وفيما يتعلق بعلاقته بزوجته أنتونيلا، قال ميسي: إنها تعتبر كل شيء بالنسبة لي، وجودها بجانبي يسهل أمورا كثيرة، ونعرف بعضنا منذ فترة طويلة، وتعرف كيف تتعامل معي في كل الأوقات، تحديدا الفترات السيئة.

ميسي وصف زوجته بأنها رفيقة رائعة وشخصية عملية، ودائما ما تكون في حالة مزاجية جيدة.

وعن كيفية معرفته بزوجته الحالية، لفت ميسي إلى أن ذلك تم وهو في سن السادسة، إذ كانت أنتونيلا ابنة عم صديقة “البرغوث” المفضلة، ومن خلالها تعرف عليها.