فتاة تركية تتهم محمد النني بالتحرش بها.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

زعمت فتاة تدعى بيرين جويني، أنها تعرضت لتحرش من النجم المصري محمد النني، المنتقل حديثا من أرسنال إلى فريق بشكتاش التركي، بعدما نشرت محادثات لها مع اللاعب عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

صحيفة تركية، متخصصة في الشئون الرياضية، ذكرت أن النني تورط في واقعة تحرش تشبه تلك التي ارتبطت بزميله بمنتخب الفراعنة، عمرو وردة، قبل أشهر قليلة.

صحيفة “فاناتيك” اليومية التركية قالت: إن عارضة أزياء تدعى، بيرين جويني، نشرت صورة لرسائل تحرش مرسلة من النني، الذي التحق قبل أسابيع.. موضحة أن اللاعب المصري، البالغ من العمر 27 عاما، تورط في هذه الفضيحة بعد أقل من شهر من انضمامه للفريق التركي.

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بيرين قالت عبر حسابها على “إنستجرام”: إنها تتعرض لمضايقات من لاعبي الكرة، لافتة إلى أن النني لم يكن اللاعب الأول أو الأخير الذي يقوم بذلك، مطالبة إياهم بالتوقف عن التحرش بها.

جويني تقول: إنها من مواليد عام 1985، وتعمل عارضة للأزياء، كما تشارك مع متابعيها تفاصيل عمليات تجميلية تخضع لها من حين لآخر.

يشار إلى أن اللاعب المصري، لم يرد بأي تعليق على هذه المزاعم.

وكان وردة وقع في “المحظور” نفسه، حين تورط هو الآخر في واقعة تحرش جنسي عبر “إنستجرام”، أثارت جدلا واسعا، الأمر الذي عرضه للإيقاف بعد مباراة واحدة للمنتخب المصري في أمم أفريقيا الماضية، قبل أن يرفع عنه الإيقاف بعد نهاية الدور الأول من البطولة.