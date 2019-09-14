الان تتابع أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت والبث المباشر والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365: تجرى مساء اليوم السبت الموافق 14-9-2019 العديد من المباريات في الدوريات العربية والعالمية، حيث يلتقي الهلال السعودي بالفيحاء في الدوري السعودي، فيما يلعب ليفربول مع نيوكاسل وريال مدريد مع ليفانتي وبرشلونة مع فالنسيا في الدوري الاسباني. كما يواجه يوفنتوس الايطالي بقيادة النجم كرستيانو رونالدو نادي فيورنتينا في الدوري الايطالي. وفيما يلي أبرز المباريات العربية والعالمية اليوم السبت 14-9-2019: كأس محمد السادس للاندية الابطال 15:15 النصر – عمان ضد الجزيرة – الإمارات دور الـ 32 الدوري الإنجليزي الممتاز 14:30 ليفربول ضد نيوكاسل يونايتد 17:00 مانشستر يونايتد ضد ليستر سيتي 17:00 توتنهام هوتسبير ضد كريستال بالاس 17:00 وولفرهامبتون ضد تشيلسي 17:00 برايتون ضد بيرنلي 17:00 شيفيلد يونايتد ضد ساوثهامتون 19:30 نوريتش سيتي ضد مانشستر سيتي الدوري الإسباني الدرجة الأولى 14:00 ريال مدريد ضد ليفانتي 17:00 ليجانيس ضد فياريال 19:30 ريال سوسييداد ضد أتلتيكو مدريد Advertisements 22:00 برشلونة ضد فالنسيا الدوري الإيطالي الدرجة A 2019/2020 16:00 فيورنتينا ضد يوفنتوس 19:00 نابولي ضد سامبدوريا 21:45 انتر ميلان ضد أودينيزي الدوري الألماني الدرجة الأولى 16:30 بوروسيا دورتموند ضد باير ليفركوزن 16:30 كولن ضد بوروسيا مونشنغلادباخ 16:30 ماينز 05 ضد هيرتا برلين 16:30 أوجسبورج ضد آينتراخت فرانكفورت 16:30 يونيون برلين ضد فيردر بريمن 19:30 لايبزيج ضد بايرن ميونيخ وفيما يلي أبرز مباريات البث المباشر بصحيفة الخليج 365 السعودية: مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل بث مباشر في الدوري الإنجليزي

https://www.alweeam.com.sa/612621 مشاهدة مباراة ريال مدريد وليفانتي بث مباشر في الدوري الإسباني

https://www.alweeam.com.sa/612623 مشاهدة مباراة برشلونة وفالنسيا بث مباشر في الدوري الإسباني

https://www.alweeam.com.sa/612627 مشاهدة مباراة الهلال والفيحاء بث مباشر في الدوري السعودي

https://www.alweeam.com.sa/612630 مشاهدة مباراة يوفنتوس وفيورنتينا بث مباشر في الدوري الإيطالي

https://www.alweeam.com.sa/612638

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