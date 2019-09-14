لليوم الثاني.. «#ادعم_مؤمن_زكريا» يتصدر «تويتر».. ولاعبو الأهلي: كلنا معاك ومنتظرينك.. ونجوم الكرة: كلنا جنبك.. ومغردون: منتظرين العودة يا بطل.. وفريق الإسماعيلي يدعمونه خلال مباراة «بنى غازي»

الموجز

لليوم الثاني على التوالي، تصدر هاشتاج « #ادعم_مؤمن_زكريا» مواقع التواصل الاجتماعى «تويتر» لمطالبة اللاعب مؤمن زكريا لاعب فريق النادي الأهلى بالعودة لمستواه المعهود عليه من قبل بعد حديثه عن إن إصابته نفسية من الدرجة الأولى.

مؤمن زكريا

وقال مؤمن زكريا إن الإصابة التي تعرض لها في الركبة اختتمت بمرض والده وخضوع والدته لعملية جراحية بسببه، مما أثر عليه نفسيا دون مساندة من أحد.

وأضاف لاعب الأهلي أنه سيسافر إلى ألمانيا للعلاج ومعرفة إصابته تحديدًا ومدة العلاج، مؤكدا: "إصابتي في الركبة ولكني لا أعلم ما هي الإصابة.. الأشعة لم تُظهر شيئا ولكني أشعر بآلام".

لاعبو الإسماعيلي

اختار لاعبو الإسماعيلي دعم مؤمن زكريا ، بعد الفوز الكبير على أهلي بني غازي بنتيجة 4-2 ضمن مباريات دور الـ 32 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال وعلى طريقة اللاعب فى الاحتفال بالأهداف .

ودعم لاعبو الإسماعيلي مؤمن زكريا إثر الأزمة التي يتعرض لها اللاعب بعد إصابته مع الأهلي، وقال اللاعب إن الإصابة نفسية من الدرجة الأولي وأثرت على طريقة نطقه للكلام، وابتعد عن الملاعب لفترة طويلة بسبب الإصابة.

على طريقة مؤمن

وكتبت حساب تحت اسم «توتا» قائلة: « لاعبي الاسماعيلي يحتفلون علي طريقه مؤمن زكريا خلال مباراة أهلي بني غازي لدعمه».

كما غردت بسنت أمين قائلًة: « احنا نورك في سكتك هنسندك في وحدتك،المؤ الحراااق.. منتظرين العوده يا بطل، ومهما حصل احنا معاك، وفي ضهرك وهنفضل ندعمك لحد ما ترجع افضل واقوي من الاول، انت لمست قلوبنا كلنا بمختلف انتمائنا والله وحقيقي كل واحد مستعد يقدم اي نوع من الدعم عشان بس ترجع مؤمن بتاع زمان».

جماهير السوبر

وطالب حساب الجماهيى التى ستحضر لقاء السوبر: « أتمني من الجماهير اللي هتحضر في السوبر سواء أهلي أو زمالك، يعملو داخله تدعم مؤمن زكريا .. وهتاف في الدقيقه 8.. أتمني لو حد عمل ريتويت من الكباتن عشان يوصل لعدد كبير».

رجعت لتويتر علشانك

وكتبت أم حسن قائلة: « رجعت لتويتر تاني عشان مؤمن زكريا مكنش ينفع مشاركش في الدعم ده، كل الدعم من جمهور الاهلي ونتمني رجعوك باحسن حال يا مؤ».

لاعبو الأهلى

ودعّم لاعبو الأهلي، مؤمن زكريا جناح الفريق بعد ظهوره الصادم وكشف تفاصيل إصابته التي أبعدته عن الملاعب خلال الفترة الماضية لمدة ستة أشهر، مؤكدًا أنها نفسية.

إكرامي

شريف إكرامي:-الإصابات هي أصعب و أقوي إختبار لإرادة اللاعب و قوَته لكن عندما تواجه إصابه تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وَجَب علي الجميع الإلتفاف والدعم والمسانده، نحن جميعاً في انتظارك يا مؤمن للعوده أقوي مما كنت.. ألف سلامه عليك.

فتحي

أحمد فتحي:مؤمن يا اخويا وصديقي العزيز ربنا يشفيك ويعافيك شفاء لا يغادر سقما ان شاء الله ترجع احسن وأقوي من الأول كلنا معاك وفي ظهرك صبر جميل واستعين بالصبر والصلاة يا صديقي.

السولية

عمرو السولية: كلنا معاك يا حبيبى وفى انتظار عودتك من تانى إن شاء الله هترجع أقوى من الأول خلى عندك ثقة فى ربنا وفى نفسك زى ما عودتنا.

مروان

مروان محسن:اللهم اني أسئلك من عظيم لطفك وكرمك وسترك الجميل فرج كربة وان تشفيه وتمده بالصحة والعافية.

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هاني

محمد هاني:أنا متأكد إنها فترة وهتعدى يا حبيبى.. ربنا يشفيك و يعافيك يا صاحبى وهترجع احسن واقوى من الاول بكتير.

أفشة

محمد مجدي أفشة: «ربنا يشفيك يارب».

الشيخ

أحمد الشيخ: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء وإن الله إذا أحب قوماً ابتلاهم.. فمن رضي فله الرضى ومن سخط فله السخط.. ان شاء الله ترجع احسن من الاول يا حبيبى كلنا معاك وفى ضهرك.

سليمان

وليد سليمان: الإصابات هى أصعب وأقوى اختبار لإرادة الاعب وقوته لكن عندما تواجه أصابه تهدد مشوارك كلاعب قبل الأوان هنا وجب على الجميع الإلتفات والدعم والمساندة نحن جميعا فى انتظارك يا مؤمن للعوده أقوى مما كنت الف سلامة عليك.

نجوم الكرة

كما دعم عدد كبير من نجوم الكرة، مؤمن زكريا لاعب الأهلي بعد إعلان إصابته، متمنين له الشفاء العاجل والعودة للملاعب في أقرب وقت.

الحضري

عصام الحضري حارس مرمي منتخب مصر السابق قال:" ألف سلامة عليك يا مؤمن ، إن شاء الله ترجع أقوى وأحسن من الأول ، شفاك الله و عافاك ، اسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك" .

الشاطر

وقال إسلام الشاطر لاعب الأهلى السابق والمذيع بقناة النادي:" النادي الاهلي لا ينسي أبنائه ... ومؤمن من اهم الاعبين في السنوات الاخيره ربنا يكرمه ويرجع بالسلامة".

حازم

نجم الزمالك ومنتخب مصر ونائب رئيس اتحاد المرة السابق حازم إمام قال:" إن شاء الله ترجع أحسن من الأول وتكسر الدنيا مؤمن زكريا ألف سلامه عليك يا بطل".

شوبير

الإعلامي أحمد شوبير وحارس الأهلى ونائب رئيس اتحاد الكرة السابق، وجه رسالة لمؤمن قائلا:" كل شئ في هذه الحياة يتغير لكن لابد ان تكون علي يقين أنك ستعود للأفضل .. ان شاء الله يا مؤمن ترجع أحسن من الاول".

يسافر مؤمن زكريا لاعب الأهلي إلى ألمانيا في الـ20 من شهر سبتمبر الجاري من أجل بدء برنامجه العلاجي للتخلص من الإصابة التي يعاني منها حسبما علم.

ولم يتم تحديد موعد عودة مؤمن زكريا إلى الملاعب أو الكشف عن سبب إصابته.

وبناء على تعليمات الطبيب الألماني ومدى استجابة مؤمن للعلاج سيتم تحديد موعد عودته مرة أخرى إلى الملاعب.