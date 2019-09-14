شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يستدرج شباب بلوزداد الجزائرى في موقعة أفريقية مُثيرة بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادى بيراميدز نظيره شباب بلوزداد الجزائرى مع دقات الثامنة مساء اليوم السبت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد الدفاع الجوى فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة بين الفريقين.

مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري ، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وشباب بلوزداد الجمعة 27 سبتمبر الجارى .

وإستطاع بيراميدز أن يتخطى دور الـ 64 بعد انتصاره في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف ضد ناد إيتوال الكونغولي قبل أن ينتصروا في مباراة الإياب بهدف دون رد،فيما تأهل شباب بلوزداد الجزائرى لهذا الدور عقب تخطى عقبة القطن التشادى بأربعة أهداف دون رد بعد الفوز عليه ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى دور الـ 32 للبطولة.

ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من "جاني سيكازوي " حكم ساحة ويساعده كلًا من روميو كاسنجل وتشويو كابمبوا والحكم الرابع هماليلا مونجي ويراقب المباراة الغاني فريدريك إريك.

Advertisements

ويدخل بيراميدز مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب كأس مصر فى المباراة النهائية بالخسارة أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون رد ، ولن يفتقد بيراميدز لخدمات أي من لاعبيه في لقاء الليلة وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة ، واستغل الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز الفترة الماضية، من أجل علاج الأخطاء التي يقع فيها اللاعبون، خاصة في خط الدفاع والبطء الشديد في نقل الكرة إلى الأمام للمهاجمين، واللعب على الهجمة المرتدة، حيث طالب اللاعبين بضرورة اللعب من لمسة واحدة وعدم التعقيد ونقل الهجمة في أقل عدد من التمريرات لإرباك الخصم.

وعقد ديسابر عدد من المحاضرات مع لاعبيه لشرح نقاط القوة والضعف في الفريق الجزائري، والتعرف على لاعبيه بشكل أفضل، ومعرفة أبرز لاعبيه وطريقة اللعب التي يخوض بها شباب بلوزداد الجزائري مبارياته في الفترة الأخيرة، ونتائجهم في المباريات الأخيرة والمعدل التهديفي لهم وكذلك استقبالهم للأهداف.

وأوضح ديسابر للاعبين أن الموسم الجديد فرصة لهم من أجل خوض كل البطولات للفوز بها، مشدداً على أن خسارة كأس مصر ليست نهاية المطاف، مثنياً على المجهود الذى قدموه فى البطولة منذ بدايتها.

وحرصت أيضاً إدارة بيراميدز، بقيادة سالم الشامسى، على الاجتماع باللاعبين، والشد من أزرهم، وأثنت على مجهودهم خلال البطولة، بداية من الإطاحة بالأهلى، وصولاً للمباراة النهائية، وأوضحت أن خسارة نهائى كأس مصر ستكون دافعاً قوياً ودرساً سيتعلم الجميع منه، لعدم تكراره مجدداً.

ومن المتوقع أن يبدأ المدرب سيباستيان ديسابر المباراة بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه مع الفريق السماوى منذ توليه المهمة، وسيعتمد على أحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، وسيدفع بعلى علي جبر و أحمد أيمن منصور في قلب الدفاع، وفي الأمام سيتواجد جون أنطوي وخلفه إسلام عيسى، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن.