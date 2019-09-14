شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الأهلى وكانو سبورت اليوم فى ذهاب دور الـ32 الافريقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق الأهلي مواجهة من نوعية "السهل المُمتنع" عندما يحل ضيفاً على فريق كانو سبورت بطل غينيا الإستوائية في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التى سيخوضها المارد الأحمر بحثاً عن تحقيق فوز من أجل الاطمئنان قبل لقاء العودة ، ونرصد في التقرير التالي أهم المعلومات عن هذه المباراة:

1_ مباراة اليوم الأولى للسويسري رينيه فايلر المدير الفني الجديد للفريق الذى تولّى المسئولية مؤخراً خلفاً للأورجوياني مارتن لاسارتي الذى تمت إقالته عقب الخروج من دور الـ16 لكأس مصر أمام بيراميدز.

2_يخوض الاهلي مباراة اليوم والصفوف مُكتملة بعد شفاء عدد كبير من لاعبيه المُصابين باستثناء رامي ربيعة حيث عاد للأحمر حارسه الدولي شريف إكرامي بعد غياب قرابة الثلاثة أشهر بسبب جراحة إزالة عظام زائدة في الركبة.

3_لا يميل المدرب السويسري الجديد للأهلي إلى إجراء تغييرات واسعة في تشكيل الفريق خلال لقاء اليوم حيث إستقر فايلر على الدفع بنفس التشكيلة التى خاضت معظم مباريات الاهلي الهامة الأخيرة حيث سيلعب بمحمد الشناوي في حراسة المرمى وأمامه أيمن أشرف وياسر إبراهيم وفي الوسط عمرو السولية وحمدي فتحي وفي اليمين محمد هاني وفي اليسار على معلول وفي المثلث الهجومي صالح جمعة (وليد سليمان) وحسين الشحات ورمضان صبحي فيما سيوقد وليد أزارو هجوم الفريق.

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4_مباراة العودة ستقام بين بطلي مصر وغينيا الإستوائية أحد ايام 27 أو 28 أو 29 سبتمبر الجاري بمصر.

5_تقام مباراة الاهلي وكانو سبورت في السادسة مساءً بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت غينيا الأستوائية.