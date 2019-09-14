شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الأساسى فى مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى اللقاء المقرر إقامته فى الثامنة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا،

ومن المتوقع أن يدفع ميتشو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وعبد الله جمعة أو أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.