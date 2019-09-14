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التشكيل المتوقع للزمالك ضد جينيراسيون فوت السنغالى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقر الصربى ميتشو المدير الفنى للزمالك، على التشكيل الأساسى فى مواجهة جينيراسيون فوت بطل السنغال، فى اللقاء المقرر إقامته فى الثامنة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، 

ومن المتوقع أن يدفع ميتشو بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

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خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وعبد الله جمعة أو أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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