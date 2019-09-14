شكرا لقرائتكم خبر عن 5 معلومات عن مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى اليوم السبت 14 / 9 / 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الزمالك ضيفاً على نظيره جينيراسيون فوت بطل السنغال، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها فى السنغال.

موعد مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالى

تنطلق مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى فى الثامنة من مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، فى المباراة التى ستشهد تسلح الفريق السنغالى بعامل الأرض والجمهور.

كيف تأهل الزمالك وجينيراسيون لدور الـ32؟

تأهل الزمالك إلى هذا الدور عقب الفوز على فريق ديكاداها الصومالى، بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ64 من البطولة الإفريقية، فى المقابل تأهل فريق جينيراسيون فوت إلى هذا الدور بعد هزيمته فى مباراة الذهاب من فريق اويلرز الليبيرى بهدف دون رد، قبل أن يفوز عليه فى مباراة العودة بثلاثة أهداف دون رد.

متى ستقام مباراة العودة بين الزمالك وبطل السنغال؟

ومن المقرر أن يقام لقاء العودة فى مصر بين الزمالك وبطل السنغال أحد أيام 27 أو 28 أو 29 من سبتمبر الجارى، فيما سيدخل الفريق الأبيض مواجهة اليوم بمعنويات مرتفعة بعد التتويج بلقب كأس مصر، للمرة الـ27 فى تاريخه عقب الفوز على بيراميدز بثلاثة أهداف دون رد، فى نهائى البطولة المحلية.

نتائج الاجتماع الفنى لمباراة الذهاب بين الزمالك وجينيراسيون

وأسفر الاجتماع الفنى قبل مباراة اليوم عن الاتفاق على ارتداء الزمالك زيه الرسمى والتقليدى، بينما يرتدى حارس مرماه الزى الأصفر، بينما يرتدى جينيراسيون بطل السنغال الزى العنابى وحارسه الزى الأزرق كما حصل الزمالك على 150 دعوة للجماهير التى تسانده فى المباراة وكذلك خمس دعوات فى المقصورة.

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التشكيل المتوقع للزمالك ضد جينيراسيون

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمدى النقاز ومحمود علاء ومحمد عبد الغنى ومحمد عبد الشافى.

خط الوسط: طارق حامد وفرجانى ساسى وأمامهما أشرف بن شرقى وأوباما وعبد الله جمعة أو أحمد سيد زيزو.

خط الهجوم: عمر السعيد.