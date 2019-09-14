رياضة | خاص - شوقي السعيد يرفض الصلح مع الإسماعيلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - شوقي السعيد يرفض الصلح مع الإسماعيلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد شوقي السعيد لاعب الزمالك والاسماعيلي الأسبق، أنه رفض قبول شيك مقدم من الاسماعيلي بجزء من مستحقاته لدى الأخير.

وقال السعيد لمراسل الخليج 365 الرياضي : وفد من النادي الاسماعيلي اتجه لمقر الجبلاية، وأكد انه تصالح مع الثنائي سعد فتحي وسامح عبد الفضيل، وذلك بموجب أوراق رسمية.

واردف : وتركوا لهم جزء من مستحقاتهم بالجبلاية عن طريق شيكات، وبالفعل قبل الثنائي الصلح، ولكني رفضت استلام الشيك، وتمسكت بالحصول على مستحقاتي كاملة.

من ناحية أخرى تحدث شوقي السعيد لاعب الزمالك والإسماعيلي السابق عن الطريقة التي كان يدار ببها نادي الإسماعيلي عندما كان لاعبا في صفوفه وانه هو صاحب الفضل عليه حتى الان.

حيث قال السعيد: " الإسماعيلي صاحب الفضل عليا عمري ماهنكر ده في كرة القدم، مكنش حد يعرفني وانا في الجونة رغم تألقي وكان لدي عروض من الأهلي والزمالك وكانت نجوميتي في فترة الاسماعيلي ".

وتابع: " لم يكن لدي أي مشاكل مع الجمهور الاسماعيلي لان كان يعشقني وانا اعشقه وكنت قريب منهم جدا، ومشاكلي كلها كانت مع الإدارة ومكنتش مشاكل مادية وكانت مشاكل إدارية وكان هناك تمييز بين اللاعبين

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وأضاف: "النادي كان يدار عن طريق الفيسبوك هناك مدربين من الاسماعيلي يديرون النادي من الفيسبوك".

وافصح : " حسني عبد ربه عمره ماكان بياخد مستحقاته حسني كان مظلوم في نادي الاسماعيلي ايام محمد ابو السعود رغم انه كان من الشخصيات المحترمة جدا وكان رجل طيب زيادة عن اللازم وكان ناس تانية هي اللي بتمشي النادي".

وتابع: "وفي بعض اللاعيبة هي من كانت تأخذ فلوسها ومستحقاتها من تحت الترابيزة".

واكد : "الاسماعيلي أخرج العديد من اللاعبين الجيدين، وحصل على مقابل مادي جيد، فلماذا لم يتعاقد مع البدائل ؟!".

واردف: "ادارة الاسماعيلي "بخيلة" والجمهور دائما ماينتظر عروض جيده، ولكن الان ليس هناك اي اداء او نتائج".