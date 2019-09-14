رياضة | خاص - جمهور الأهلي يحضر مفاجأة لمؤمن زكريا.. تعرف عليها

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خاص - جمهور الأهلي يحضر مفاجأة لمؤمن زكريا.. تعرف عليها والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

علم مراسل الخليج 365 الرياضي ان بعضا من جمهور النادي الأهلي يجهز لزيارة مؤمن زكريا بمقر إقامته.

ويستعد بعض مشجعي الفريق الأحمر للوصول إلى منزل زكريا والهتاف له تعبيرا عن حبهم الشديد ، وليكون حافزا له للخروج من ازمته الصحية الأخيرة.

من ناحية أخرى أكد الإعلامي خالد الغندور ولاعب نادي الزمالك الأسبق، أن مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك، أعلن أنه مستعد لعلاج مؤمن زكريا لاعب النادي الأهلي على نفقته الخاصة.

وقال الغندور خلال تقديمه لبرنامج الزمالك اليوم المذاع عبر قناة الحدث اليوم: أن مرتضى منصور سيتكفل بعلاج لاعب الأهلي على نفقته الشخصية.

وكان مؤمن زكريا نجم الأهلي، قد تحدث في تصريحات تليفزيونية مساء الخميس، عن إصابته، التي عاني منها خلال الفترة الحالية، مؤكدًا أن هذه الإصابة هي نفسية من الدرجة الأولى.

يذكر أن اللاعب سبق وأنلعب للزمالك لمدة موسمين قبل أن ينتقل الى الأهلي موسم 2014/2015 ، ورحل عن الأهلي خلال انتقالات يناير الى نادي أحد السعودي ولكن عاد سريعا دون أن يسارك مع فريقه الجديد بسبب الإصابة التي تعرض لها.

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نشاة مؤمن زكريا

ولد مؤمن زكريا فى 12 أبريل 1988 بسوهاج وانضم لصفوف نأشئين الأهلى فى عام 2004 وفى عام 2008 انضم مؤمن زكريا لصفوف الانتاج الحربى الذى كان يقوده حين ذلك طارق يحيى وبرز اسم مؤمن زكريا هناك واستطاع ان يقود الانتاج الحربى للبقاء فى الدورى فى أول موسم للفريق، وفى 2010 انتقل مؤمن زكريا للنادي المصري مع بداية فترة الانتقالات الشتوية موسم مقابل مليون جنيه للإنتاج الحربي كشرط جزائي ولكن بسبب أحداث بورسعيد المؤسفه لم يستمر طويلا سوى موسم ونصف بسبب تجميد المصرى للنشاط الكروى لينتقل بعدها لصفوف نادى إنبى خلال الانتقالات الشتوية موسم 2011/2012 مقابل مليون جنيه ونصف.

وفى موسم 2013 انتقل مومن زكريا إلى نادي الزمالك في فترة الانتقالات الصيفية على سبيل الإعارة من نادي إنبي موسم مقابل مليون جنيه ونصف وساهم فى تصدر الزمالك للدورى فى موسم 2014/2015 خلال الدور الاول فى الموسم الذى احرز فيه الزمالك الدورى وكأس مصر ولكن مع انتهاء فتره الإعارة فى يناير عام 2015 عاد لصفوف نادى إنبي.

العوده للأهلى

وفى يناير 2015 اعلن الأهلى التعاقد مع مؤمن زكريا قادم من صفوف نادى انبى فى عقد لمدة خمس مواسم مقابل خمسه مليون جنية بعد صراع شرس مع الزمالك حيث كان مؤمن زكريا موقع للزمالك وتقدم الزمالك بالشكوى حينها وتم ايقاف مؤمن زكريا لمدة شهر ونصف وتالق الاعب مع الأهلى منذ الانضمام وشارك مع الأهلى فى العديد من المباريات بالبطولات القارية والمحليه مع النادي الأهلي واستطاع أن يسجل 37 هدف مع النادى وحقق عدة ألقاب مع النادي الأهلي حيث توج بلقب السوبر المصري 2015 و2017 بجانب بطولة الدوري عام 2016.

مسيرة مؤمن زكريا الاحترافية

وفى يناير من العام الماضى 2018 أعلن الأهلى انتقال مؤمن زكريا على سبيل الإعارة لمدة 6 أشهر إلى نادي أهلي جدة، لكن مؤمن زكريا عاد إلى صفوف النادى الاهلى في بداية الموسم المنصرف الذى توج الأهلى فى بلقب الدورى المصرى الممتاز ، بعد رفض الأهلي تجديد إعارته مرة أخرى، رغم تلقيه بعض العروض من السعودية والإمارات، حيث تم قيده حينها في القائمة الإفريقية ولكن لم يستطيع الموسم السابق المشاركه مع النادى سوى فى 6 مباريات سجل هدف واحد فى مرمى النجوم.

وفى يناير الماضى أعلن الاهلى انتقال مؤمن زكريا الى نادي أحُد السعودي لمدة 5 أشهر على سبيل الإعارة ولكن لم يخوض مؤمن زكريا أى مباراه ليٌقرر فسخ العقد بالتراضى ويعود للنادي الأحمر.