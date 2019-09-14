قبل لقاء نيوكاسل.. صلاح ينشر فيديو جديد وماني يرد

الموجز

نشر النجم المصري محمد صلاح فيديو جديد، قبل يوم من مباراة الفريق أمام نيوكاسل بالدوري الإنجليزي الممتاز، تعقيب على الواقعة، التي تداولتها وسائل الإعلام العالمية بكثافة في الأسابيع الماضية، متوقعة أن تتطور الأزمة بين النجمين..

ونشر صلاح على حساباته الخاصة بموقعي "إنستغرام" و"تويتر"، فيديو ساخر لطفلين يتعانقان، مع تركيب وجهي صلاح وماني فوق وجهيهما.

واندلع خلاف بين ماني وصلاح بعد الحالة العصبية التي خرج فيها الأول من الملعب خلال مباراة فريقه أمام برنلي، بعد أن رفض صلاح تمرير كرة لزميله الذي كان في موقف أفضل.

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واستخدم صلاح خاصية تركيب الوجه على فيديو الطفلين، الذي انتشر في الأيام السابقة بشكل كبير على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث ظهر فيه صديقان صغيران وهما يتعانقان بعد غياب.

وقد حقق المقطع المصور مشاهدات بالملايين على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، وحظي بإشادة واسعة وتعليقات إيجابية، الأمر الذي دفع إلى انتشار التعديلات على الفيديو، ومنها فيديو صلاح الأخير.

وأعاد ماني نشر الفيديو الذي وضعه صلاح، على حسابه الخاص بـ"إنستغرام"، ليؤكد لجماهير ليفربول أن الأمور على ما يرام بين النجمين.

وسيلتقي النجمان للمرة الأولى بعد الخلاف، في مباراة ليفربول أمام نيوكاسل السبت، على ملعب "أنفيلد"، في المرحلة الخامسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.