شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. ناشئات الطائرة أمام تركيا فى تحديد المراكز ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يواجه اليوم السبت، منتخب ناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفنى البرازيلى ماركو أنطونيو نظيره التركى فى إطار لقاء تحديد المركزين التاسع والعاشر فى بطولة العالم التى تستضيفها مصر.

خاض منتخب مصر أولى لقاءات تحديد المراكز على صالة إستاد القاهرة أول أمس وحقق الفوز على تايلاند بنتيجة 3/ 2 بعدما خاض لقاءات الدور الأول و الـ 16 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية قبل أن يهزم بلغاريا أمس 3/1 فى تحديد المراكز من التاسع إلى ال 12.

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وخسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16 الثلاثاء، بعدما نجح فى الفوز على منتخبا بورتريكو و الكاميرون 3 /1، بينما تلقى الخسارة من الصين و البرازيل فى دور المجموعات.

ومن المقرر أن يلتقى منتخبا إيطاليا وأمريكا فى النهائى على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية.