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5 معلومات عن مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائرى اليوم السبت 14 / 9 / 2019

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستضيف نادى بيراميدز نظيره شباب بلوزداد الجزائرى مع دقات الثامنة مساء اليوم السبت فى ذهاب دور الـ 32 لبطولة كأس الكونفدرالية على ستاد الدفاع الجوى فى مواجهة لن تخلو من الإثارة والمتعة بين الفريقين.

وفى السطور التالية نلقى الضوء على أهم المعلومات عن مباراة بيراميدز وشباب بلوزداد الجزائرى ..

*مشوار بيراميدز وشباب بلوزداد

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إستطاع بيراميدز أن يتخطى دور الـ 64 بعد انتصاره في لقاء الذهاب بأربعة أهداف مقابل هدف ضد ناد إيتوال الكونغولي قبل أن ينتصروا في مباراة الإياب بهدف دون رد،فيما تأهل شباب بلوزداد الجزائرى لهذا الدور عقب تخطى عقبة القطن التشادى بأربعة أهداف دون رد بعد الفوز عليه ذهاباً بهدفين دون رد وإياباً بنفس النتيجة فى دور الـ 32 للبطولة.

*سيكازوى حكماً لمباراة بيراميدز وبلوزداد

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ويدير مباراة الليلة طاقم تحكيم مكون من "جاني سيكازوي " حكم ساحة ويساعده كلًا من روميو كاسنجل وتشويو كابمبوا والحكم الرابع هماليلا مونجي ويراقب المباراة الغاني فريدريك إريك.

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*خسارة الكأس أخر مواجهة لبيراميدز قبل لقاء بطل الجزائر

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ويدخل بيراميدز مباراة الليلة بمعنويات منخفضة بعد خسارة لقب كأس مصر فى المباراة النهائية بالخسارة أمام الزمالك بثلاثة أهداف دون رد ، ولن يفتقد بيراميدز لخدمات أي من لاعبيه في لقاء الليلة وسيكون جميع اللاعبين جاهزين للمشاركة .

*التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام شباب بلوزداد

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ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسى سيباستيان ديسابر المدير الفنى لبيراميدز المباراة بنفس التشكيل الذي اعتاد عليه مع الفريق السماوى منذ توليه المهمة، وسيعتمد على أحمد الشناوي في مركز حراسة المرمى، وسيدفع بعلى علي جبر و أحمد أيمن منصور في قلب الدفاع، وفي الأمام سيتواجد جون أنطوي وخلفه إسلام عيسى، عبد الله السعيد، إبراهيم حسن.

*موعد مباراة الاياب بين بيراميدز وشباب بلوزداد

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مشاركة بيراميدز هيّ الأولى في مسابقة الكونفدرالية حيث تأهل عن الموسم الماضي بعد احتلاله المركز الثالث خلف الزمالك الوصيف والأهلي بطل الدوري ، ومن المقرر أن تقام مباراة الإياب بين بيراميدز وشباب بلوزداد الجمعة 27 سبتمبر الجارى .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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