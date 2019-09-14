استفتاء كتالوني: جماهير برشلونة ترفض عودة نيمار 

السبت 14 سبتمبر 2019

كتب Advertisements متابعات_الخليج 365

أجرت صحيفة " موندو ديبورتيفو" الناقلة لأخبار العملاق الكتالوني برشلونة، استفتاء بشأن الصفقة التي يري الجماهير أن النادي في حاجة أليها، وحصل نجم برشلونة السابق البرازيلي" نيمار" على 7.8% من الأصوات، فيما جاءت المفاجآة برغبة الجماهير بضم النجم الفرنسي "كيليان مبابي" لصفوف البلوجرانا خلال الموسم المقبل.



جدير بالذكر أن إدارة نادي برشلونة بذلت جهودا كبيرة خلال سوق الانتقالات الصيفية "الميركاتو" لإعادة نيمار إلى فريقه السابق، ولكن إدارة سان جرمان رفضت التنازل عنه، مطالبة بمبالغ كبيرة لم يقو العملاق الكتالوني على دفعها.

ولكن يبدو أن مبابي، وبحسب تقارير إعلامية مختلفة، أضحى الهدف المفضل لدى برشلونة في الموسم المقبل، لكنه غالبا سيواجه منافسة قوية من غريمه التقليدي ريال مدريد الذي يرغب هو الآخر في الحصول على خدمات النجم الشاب.