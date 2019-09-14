شكرا لقرائتكم المصرى البورسعيد يختتم تدريباته لمواجهة بطل زنجبار... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وكان المصرى قد خاض مراناً قويًا وحماسيًا صباح أمس الجمعة وأضفى الجو الممطر سخونة شديدة على المران الذى استمر لما يقرب من 90 دقيقة، ركز خلالها إيهاب جلال على النواحى الخططية والتكتيكية بشكل كبير، وكذلك استغلال الضربات الحرة المباشرة من على حدود منطقة الجزاء، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكرات الثابتة فى المواقف الدفاعية والهجومية، كما خصص ايهاب جلال حصة تدريبية للمهاجمين، فيما تدرب بعض اللاعبين على تسديد ضربات الترجيح ونفذوها بدقة تامة .
واختتم المران بتقسيمه استمرت لمدة عشرين دقيقة تخللها العديد من التدخلات الفنية من ايهاب جلال للتأكيد على لاعبيه لتصحيح بضرورة التحرك السريع لفتح مساحات فى خط ظهر الفريق المنافس، فيما ادى ثلاثى حراس مرمى النادى المصرى مرانًا قويًا تحت اشراف الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس.
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تقام اليوم السبت ، قرعة بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد للموسم 2019/2020 فى النيجر على هامش بطولة أفريقيا للناشئات المقامة هناك.
ويشارك فى هذه البطولة من مصر كلا من ، الزمالك و سبورتنج بجانب عدد من الأندية الكبرى فى أفريقيا ابرزها ، رد ستار الاوغندى ووداد سمارة المغربى وفاب الكاميرون.
ومن المقرر أن تقام نسخة بطولة أفريقيا للأندية القادمة فى الرأس الأخضر من 3 إلى 10 أكتوبر المقبل .
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