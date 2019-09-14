تردد .القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الدوري الانجليزي 2019 على كافة الاقمار...

تعرف على ترددات القنوات المفتوحة الناقلة للدوري الانجليزي 2019 ومباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم في الجولة الخامسة من مباريات الموسم الجديد للبريميرليغ، حيث تفتتح اليوم مباريات الدوري الانجليزي بمباراة على ملعب أنفليد بين ليفربول ونيوكاسل، ويمكن مشاهدة مباراة ليفربول من خلال قناة bein sport hd 2 للمشتركين في الباقة القطرية، أو من خلال القنوات المفتوحة الناقلة اافتؤ ليفربول عبر الأقمار الصناعية الأخرى.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة ليفربول ونيوكاسل

تبدأ مشاهدة مباراة ليفربول ونيوكاسل اليوم الساعة الواحدة والنصف مساءاً بتوقيت القاهرة على القنوات الناقلة لها على مختلف الأقمار، وستنقل قناة idman على القمر الأذري مباراة اليوم على تردد 11175- h – 27500 وهي قناة تقوم بنقل العديد من مباريات كرة القدم الأوروبية على تردد مفتوح بنظام البيس.

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ويمكنكم استقبال تردد بي أوت كيو ومتابعة حالة تشغيلها اليوم السبت من هنا.

وكان ليفربول قد حقق أربعة أنتصارات متتالية منذ افتتاح الموسم الجديد، ويأمل وصيف بطل الموسم الماضي في تحقيق العلامة القادمة والتربع منفرداً على الصدارة بصرف النظر عن نتائج الفرق الأخرى في حال حقق الفوز على نيوكاسل اليوم.