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قرعة بطولة أفريقيا لأندية اليد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت ، قرعة بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد للموسم 2019/2020 فى النيجرعلى هامش بطولة أفريقيا للناشئات المقامة هناك. 

 

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ويشارك فى هذه البطولة من مصر كلا من ، الزمالك و سبورتنج بجانب عدد من الأندية الكبرى فى أفريقيا أبرزها  رد ستار الاوغندى ووداد سمارة المغربى وفاب الكاميرون.

 

ومن المقرر أن تقام نسخة بطولة أفريقيا للأندية القادمة فى الرأس الأخضر  من 3 إلى  10 أكتوبر المقبل .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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