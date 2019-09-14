شكرا لقرائتكم خبر عن قرعة بطولة أفريقيا لأندية اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت ، قرعة بطولة أفريقيا لأندية كرة اليد للموسم 2019/2020 فى النيجرعلى هامش بطولة أفريقيا للناشئات المقامة هناك.

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ويشارك فى هذه البطولة من مصر كلا من ، الزمالك و سبورتنج بجانب عدد من الأندية الكبرى فى أفريقيا أبرزها رد ستار الاوغندى ووداد سمارة المغربى وفاب الكاميرون.

ومن المقرر أن تقام نسخة بطولة أفريقيا للأندية القادمة فى الرأس الأخضر من 3 إلى 10 أكتوبر المقبل .