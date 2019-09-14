شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى البورسعيدى يختتم استعداداته لمواجهة ماليندى فى زنجبار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يختتم اليوم السبت فريق المصرى البورسعيدى بقيادة إيهاب جلال استعداداته لمواجهة ماليندى بطل زنجبار والمقرر إقامتها فى الثالثة والربع عصر غداً الأحد، ضمن مباريات ذهاب الدور التمهيدى الثانى من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية.

وكان المصرى قد خاض مراناً قويًا وحماسيًا صباح أمس الجمعة وأضفى الجو الممطر سخونة شديدة على المران الذى استمر لما يقرب من 90 دقيقة، ركز خلالها إيهاب جلال على النواحى الخططية والتكتيكية بشكل كبير، وكذلك استغلال الضربات الحرة المباشرة من على حدود منطقة الجزاء، بالإضافة إلى كيفية التعامل مع الكرات الثابتة فى المواقف الدفاعية والهجومية، كما خصص ايهاب جلال حصة تدريبية للمهاجمين، فيما تدرب بعض اللاعبين على تسديد ضربات الترجيح ونفذوها بدقة تامة .

واختتم المران بتقسيمه استمرت لمدة عشرين دقيقة تخللها العديد من التدخلات الفنية من ايهاب جلال للتأكيد على لاعبيه لتصحيح بضرورة التحرك السريع لفتح مساحات فى خط ظهر الفريق المنافس، فيما ادى ثلاثى حراس مرمى النادى المصرى مرانًا قويًا تحت اشراف الكابتن مصطفى كمال مدرب الحراس.