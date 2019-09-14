شكرا لقرائتكم خبر عن أون سبورت تعلن إذاعة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى غداَ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت قناة أون سبورت بشكل رسمى، إذاعة مباراة الزمالك وجينيراسيون فوت السنغالى، المقرر إقامتها فى الثامنة من مساء غداً السبت، بتوقيت القاهرة ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة دورى أبطال إفريقيا، المقرر إقامتها فى السنغال.

وتأهل الزمالك إلى هذا الدور عقب الفوز على فريق ديكاداها الصومالى، بنتيجة 13 / 0 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة بدور الـ64 من البطولة الإفريقية، حيث يسعى الأبيض لتحقيق نتيجة إيجابية فى مباراة الذهاب لمواصلة انتصاراته ونتائجه الإيجابية فى البطولة التى يسعى أبناء ميت عقبة للمنافسة على لقبها الغائب عن القلعة البيضاء منذ عام 2002، عندما توج الزمالك باللقب على حساب الرجاء البيضاوى المغربى.