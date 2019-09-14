شكرا لقرائتكم خبر عن ندى عباس تخوض نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت، المباراة النهائية لبطولة هونج كون الدولية للاسكواش والمقامة خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجارى، حيث تقدر القيمة المادية لجوائزها بحوالي 30 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

كانت البطلة المصرية ندى عباس قد تأهلت إلى المباراة النهائية لتواجه أني أو لاعبة هونج كونج .

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وتعتبر ندى عباس الممثل الوحيد لمصر بمنافسات السيدات في هذه البطولة، بعد خروج محمد الشربيني من الدور نصف النهائي بمنافسات الرجال.

يذكر أن ندى عباس كانت قد تغلبت على منافستها الكندية دانيل لوترينو في مباراة الدور نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ماراثونية استغرقت 59 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-8, 9-11, 11-8, 11-5.