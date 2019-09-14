اخبار الرياضه

ندى عباس تخوض نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن ندى عباس تخوض نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقام اليوم السبت، المباراة النهائية لبطولة هونج كون الدولية للاسكواش والمقامة خلال الفترة من 10 إلى 14 سبتمبر الجارى، حيث تقدر القيمة المادية لجوائزها بحوالي 30 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

كانت البطلة المصرية ندى عباس قد تأهلت إلى المباراة النهائية لتواجه أني أو لاعبة هونج كونج .

Advertisements

وتعتبر ندى عباس الممثل الوحيد لمصر بمنافسات السيدات في هذه البطولة، بعد خروج محمد الشربيني من الدور نصف النهائي بمنافسات الرجال.

يذكر أن ندى عباس كانت قد تغلبت على منافستها الكندية دانيل لوترينو في مباراة الدور نصف النهائي بثلاثة أشواط مقابل شوطين فى مباراة ماراثونية استغرقت 59 دقيقة، وجاءت نتيجة الأشواط كالتالي: 10-12, 11-8, 9-11, 11-8, 11-5.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ندى عباس تخوض نهائي بطولة هونج كونج للاسكواش لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا