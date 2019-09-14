شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك وإنبى يعلنان الجاهزية لدعم مؤمن زكريا "مادياً ومعنوياً" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف زكريا السيد نائب رئيس نادى إنبى عن استعداد ناديه بكل الطرق لدعم لاعب الفريق البترولى السابق مؤمن زكريا بعد الإصابة التى تعرض لها على مستوى الجهاز العصبي لتقرر الإدارة الحمراء رفع اسمه من قائمة الموسم الجديد.

وقال نائب رئيس إنبى فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365":"مجلس إدارة إنبى جاهز لتقديم كل الدعم لمؤمن زكريا فهو أحد أبنائنا ولن نتأخر عن دعمه بأى شكل حتى يعود بأفضل صورة للملاعب".

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وفى هذا الصدد، أكد أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك نفس الأمر حيث قال عبر حسابه على "تويتر":"شاهدت بالأمس اللاعب مؤمن زكريا لاعب الزمالك والاهلي السابق أتمنى من الله الشفاء العاجل له وأنا على استعداد تام بتقديم كل أنواع الدعم سواء كان الطبي أو المعنوى".