شكرا لقرائتكم خبر عن هتاف خاص لهمام طارق بعد الظهور الاول بقميص الدراويش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نال العراقي همام طارق لاعب الاسماعيلي هتافات تشجيعية خاصة من جماهير الدراويش عقب ظهوره الاول خلال مباراة اهلي بني غازي الليبي اليوم . و ابدت الجماهير اعجابها بمستوى اللاعب خاصة انه وصل امس فقط بعد مشاركته مع منتخب بلاده بالتصفيات ، كما التقطت الجماهير الصور التذكارية مع اللاعب ، و انتهى اللقاء الذي جمع بين الاسماعيلي و اهلي بني غازي الليبي في ذهاب دور ال ٣٢ بكأس العرب بفوز الاصفر برباعية لهدفين . Advertisements

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