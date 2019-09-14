شكرا لقرائتكم خبر عن ناشئات الطائرة يهزمن بلغاريا فى تحديد المراكز ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاز منتخب ناشئات الكرة الطائرة تحت 18 سنة بقيادة مديره الفنى البرازيلى ماركو أنطونيو على نظيره البلغاري بنتيجة 3/1 فى إطار لقاءات تحديد المراكز من التاسع إلى الثانى عشر فى بطولة العالم التى تستضيفها مصر .

ومن المقرر أن يلتقى منتخب مصر نظيره التركى غدا السبت على المركزين التاسع والعاشر.

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خاض منتخب مصر أولى لقاءات تحديد المراكز على صالة استاد القاهرة أمس وحقق الفوز على تايلاند بنتيجة 3/ 2 بعدما خاض لقاءات الدور الأول و الـ 16 على صالة هيئة قناة السويس بالإسماعيلية .

و خسر منتخب مصر من أمريكا بنتيجة 3 /0 فى دور الـ 16 الثلاثاء، بعدما نجح فى الفوز على منتخبا بورتريكو الكاميرون 3 /1 ، بينما تلقى الخسارة من الصين و البرازيل فى دور المجموعات.